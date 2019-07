Ronald de Boer diep onder de indruk: ‘Ik denk dat Ajax zulke spelers zoekt’

Ajax legde zaterdagavond dankzij een 2-0 overwinning op PSV beslag op de Johan Cruijff Schaal. De Amsterdammers begonnen met veel nieuwe gezichten aan de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen en Ronald de Boer heeft met name genoten van het spel van Lisandro Martínez.

Martínez, deze zomer voor ongeveer zeven miljoen euro overgekomen van het Argentijnse Defensa y Justicia, vormde het hart van de defensie samen met Perr Schuurs. Volgens De Boer heeft de Argentijnse verdediger veel weg van teamgenoot en landgenoot Nicolás Tagliafico. "Klein van stuk, maar groot in zijn daden", analyseert De Boer na afloop bij FOX Sports.

"Hij is nergens bang voor en heeft een goede timing", vervolgt de oud-middenvelder, die vooral de voetballende kwaliteiten van Martínez uitlicht. "Hij is heel comfortabel aan de bal. Ik denk dat Ajax zulke spelers zoekt: iemand die niet bang is om de bal in de voeten te hebben. Het is straks tegen tegenstanders die achterover gaan leunen belangrijk om zo’n speler te hebben."

Ook Martínez’ compagnon Schuurs maakte een goede indruk. Kenneth de Perez is benieuw hoe de negentienjarige verdediger zich zal ontwikkelen, nadat hij vorig seizoen vooral bij Jong Ajax speelde. "Dit is voor hem wel het moment waarop hij aan spelen toe moet komen, want anders kan hij misschien beter naar een andere club gaan. Dat traject is natuurlijk interessant om te zien. Voor Perr Schuurs lijkt het alsof hij de handschoen opgepakt. Hij heeft de dingen die hij niet goed kon verbeterd. Daardoor heeft hij misschien wel een kans om basisspeler te worden bij Ajax", aldus Perez.