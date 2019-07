Ajax maakt miljoenendeal officieel: ‘Dit biedt veel nieuwe kansen’

Het grootste biermerk ter wereld, Budweiser, in Nederland handelend onder de naam Bud, is vanaf vandaag partner van zowel het eerste mannen- als het eerste vrouwenteam van Ajax, zo meldt de Amsterdamse club woensdagmorgen via de officiële kanalen. Met het partnership tussen Ajax en Bud wil het biermerk de Europese markt veroveren.

“Bud is in de Verenigde Staten al onlosmakelijk verbonden met sportbeleving. Het hoofdmerk Budweiser is het officiële bier bij de FIFA World Cup 2022. Ajax staat wereldwijd bekend om talent en creativiteit”, zegt Nicolas Bartholomeeusen, algemeen directeur van Bierbrouwerij AB InBev Nederland, de merkeigenaar van het merk Bud, op de clubsite. “Het gaat daarbij om het verwezenlijken van je dromen, dat staat dicht bij de merkwaarden van Bud.”

“Met de keuze van Budweiser in de VS om bijvoorbeeld vrouwenvoetbal op zowel land- als clubniveau te ondersteunen laten we zien dat we ook gaan voor waarden buiten het veld, wij gaan voor clubs en leagues met die ambitie.” Door het partnership van Bud krijgt de langlopende samenwerking tussen Ajax en Bierbrouwerij AB InBev een vervolg. Het sponsorcontract is verlengd tot 30 juni 2025. Daar is volgens De Telegraaf een totaalbedrag van twaalf miljoen euro gemoeid.

"Tijdens de gesprekken met AB InBev kwamen we al snel tot de conclusie dat Ajax en Bud veel overeenkomstige waarden hebben”, zegt Menno Geelen, commercieel directeur van Ajax, op zijn beurt. “Dat een gerenommeerd merk als Bud zich langdurig aan ons verbindt, biedt veel nieuwe kansen. Nadat we eerder al de samenwerking met adidas en Ziggo langdurig hebben verlengd, is ook dit verbeterde contract een bevestiging dat we geloven in duurzame partnerships."

De samenwerking tussen Ajax en Bud past in de wereldwijde sponsorstrategie van het biermerk, waarbinnen ook de FIFA World Cup 2022, het nationaal vrouwenteam van de VS en diverse Amerikaanse sportbonden zoals de MLB vallen.