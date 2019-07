Barcelona bij officieus debuut van Frenkie de Jong onderuit in Japan

Chelsea heeft de oefenwedstrijd tegen Barcelona in Japan winnend afgesloten. The Blues waren met 1-2 te sterk voor de Catalanen, een score die tot stand kwam door doelpunten van Tammy Abraham, Ross Barkley en Ivan Rakitic. Frenkie de Jong kwam in de rust in het veld en maakte daarmee zijn officieuze debuut voor Barcelona.

Barcelona-trainer Ernesto Valverde had voor het oefenduel met Chelsea wel een basisplaats voor Antoine Griezmann ingeruimd, terwijl De Jong op de bank begon. Sergio Busquets, Riqui Puig en Oriol Busquets vormden in de eerste helft het middenveld van de Catalanen in het Japanse Saitama. De eerste levensgrote kans was na ruim twintig minuten spelen voor Tammy Abraham. De jonge spits kreeg de rebound van een schot van Christian Pulisic voor de voeten, maar schoot oog in oog met Barcelona-doelman Marc-André Ter Stegen hoog over.

Na bijna 34 minuten spelen was het wel raak voor Abraham. Busquets ging in de fout, waarna de bal via Jorginho voor de voeten van de spits van Chelsea kwam. Abraham omspeelde met enige moeite Ter Stegen en werkte het leer in het lege doel: 0-1. In de rust bracht Valverde elf nieuwe namen in het veld, waardoor ook De Jong in het veld kwam voor zijn eerste officieuze minuten in het shirt van Barcelona. Ook aan de zijde van Chelsea werden gedurende de tweede helft de nodige wijzigingen doorgevoerd.

De eerste mogelijkheden in de tweede helft waren voor Barcelona, via Rafael Alcântara en Carles Pérez. In het laatste kwartier lieten Kenedy en Michy Batshuayi namens Chelsea kansen liggen om de marge uit te breiden. Uiteindelijk kwamen the Blues tien minuten voor tijd alsnog op 0-2. Ross Barkley kwam op de rand van het strafschopgebied in balbezit en schoot op bekeken wijze de tweede Chelsea-treffer tegen de touwen. Uiteindelijk bepaalde Ivan Rakitic de eindstand op 1-2 met een fraai doelpunt. Later deze week speelt Barcelona in Japan nog tegen Vissel Kobe.