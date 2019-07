‘Logisch als Van Bommel een slap aftreksel van PSV laat spelen tegen Ajax’

PSV moet nu al twee van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen afwerken. De Eindhovenaren treden in de voorrondes van de Champions League namelijk aan tegen FC Basel en dinsdagavond wordt het tweeluik afgetrapt met een thuiswedstrijd in het Philips Stadion. Over een week is de return in Zwitserland. Tussendoor staat voor het team van Mark van Bommel het duel om de Johan Cruijff Schaal op het programma.

Valentijn Driessen vindt het ‘logisch’ als Van Bommel komende zaterdag in de Johan Cruijff ArenA aantreedt ‘met een slap aftreksel van zijn beoogde basisteam voor de dubbel tegen FC Basel’. “De prijs die op het spel staat tegen de Zwitsers, weegt miljoenen euro’s zwaarder dan de Johan Cruijff Schaal. Die prijs maakt slechts promotie van troostprijs tot hoofdprijs als de winnaar aan het einde van het seizoen met lege handen staat.”

In de optiek van de chef voetbal van De Telegraaf moeten de KNVB en de clubs de handen ineenslaan om de status van de Johan Cruijff Schaal te bewaken. “Omdat er zoveel te doen is over het omgooien van competitieprogramma’s is het vreemd dat het technisch platform niet aan de bel heeft getrokken met betrekking tot de Cruijff Schaal en het gevaar voor ernstige devaluatie van die wedstrijd”, zo stelt Driessen.

“Het zou daarom aan te bevelen zijn om de Johan Cruijff Schaal te spelen in de KNVB-bekerronde in september waarvoor Europese deelnemers zijn vrijgesteld.” Driessen wijst erop dat PSV in dertien dagen tijd vier duels zal afwerken, inclusief het oefenduel van vorige week woensdag met VfL Wolfsburg. “Er staat minimaal twintig miljoen euro op het spel voor de club. Dan valt het te billijken dat de volledige focus bij PSV ligt op FC Basel en Ajax voor de Johan Cruijff Schaal als onwelkom, maar noodzakelijk tussendoortje wordt gezien waarbij geen enkel risico verantwoord is.”