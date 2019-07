PSV - FC Basel: aanvang, live-uitzending en vermoedelijke opstellingen

Het nieuwe Europese seizoen van PSV gaat dinsdagavond om 20.00 uur van start. Waar de meeste topclubs nog middenin hun voorbereiding op het nieuwe seizoen zitten, staat voor het team van Mark van Bommel een belangrijk affiche op het programma. In de tweede voorronde van de Champions League wacht in het Philips Stadion de confrontatie met FC Basel, de nummer twee van het afgelopen seizoen in Zwitserland. Een week later volgt de return in het St. Jakob-Park.

Voorbereiding PSV

De weg naar de groepsfase van de Champions League is dit jaar lang voor PSV. Vorig jaar hoefde het team van Van Bommel slechts de play-offs te overleven om zich bij de 32 deelnemers van het miljardenbal te scharen. Dit jaar moet de nummer twee van het vorige Eredivisie-seizoen liefst drie rondes overleven, hetzelfde aantal als Ajax vorig jaar. De voorbereiding op dit seizoen begon voor PSV daarom al ruim een maand geleden. Op 18 juni stond een groot deel van de selectie alweer op het trainingsveld op De Herdgang. De afgelopen weken werden wisselende resultaten behaald in de oefenwedstrijden tegen FC Sion (0-0), Nice OGC (2-3) en Aris Thessaloniki (3-0).

Vorige week woensdag stond het laatste oefenduel in aanloop naar de wedstrijd tegen FC Basel op het programma. PSV zal hier geen goed gevoel aan hebben overgehouden, daar het duel met VfL Wolfsburg met 0-2 verloren werd. Met name in de eerste helft zag Van Bommel zijn ploeg in verdedigend opzicht een zwakke indruk maken, terwijl het aan de bal ook niet overhield. De tweede helft was in dat opzicht beter en zal de Eindhovenaren wat meer vertrouwen geven richting het duel met Basel. Dat het nog niet goed liep is overigens niet verwonderlijk, daar met Luuk de Jong, Angeliño en Daniel Schwaab een aantal belangrijke krachten weg zijn. “Het is duidelijk dat er werk aan de winkel is. Tegen Basel moet het anders en dan moeten we er staan”, reageerde Denzel Dumfries na afloop in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

Voorbereiding Basel

De voorbereiding op het nieuwe seizoen ging voor Basel nog eerder van start dan PSV. De Zwitserse competitie begon voor de ploeg van trainer Marcel Koller namelijk afgelopen vrijdag al. Op bezoek bij FC Sion, de ploeg waar tegen PSV in de voorbereiding niet verder kwam dan 0-0, won Basel met 1-4. Anders dan de uitslag doet vermoeden kwam de ruime zege moeizaam tot stand. Geholpen door twee blunders van Sion won Basel met overtuigende cijfers. “Dit geeft een goed gevoel richting dinsdag. Maar we weten allemaal dat PSV een stuk agressiever zal zijn dan Sion vandaag”, aldus Koller, die de opponent uit de Eredivisie eerder al een “absoluut zwaargewicht” noemde. Ook aanvoerder Valentin Stocker verwacht een zware tweeluik. “Wij gaan deze wedstrijd niet in als favoriet. Maar we hebben in de afgelopen jaren laten zien dat we in dit soort wedstrijden wat kunnen.”

Waar de trainer en aanvoerder van Basel de rol van underdog innemen, sprak Van Bommel op zijn beurt met veel respect over de Zwitserse opponent. “Ik denk dat het een heel moeilijke tegenstander is die wat wordt onderschat in Nederland. Zij hebben de groepsfase van de Champions League vaker overleefd dan PSV en zijn zeker in hun eigen stadion heel lastig te verslaan. Daarnaast komen ze de afgelopen jaren ook met regelmaat ver in de Europa League”, aldus de coach. “Het wordt absoluut een zware kluif voor ons en dat zit hem in twee dingen. We hebben nog niet heel veel wedstrijden gespeeld en het is een moeilijke tegenstander.”

Blessures en afwezigen

Hoewel Angeliño, De Jong en Schwaab zijn vertrokken, zal het de PSV-fans meevallen dat Steven Bergwijn en Hirving Lozano dinsdagavond inzetbaar zijn. De twee aanvallers worden al maandenlang in verband gebracht met een vertrek uit Eindhoven, maar hebben nog altijd geen transfer gemaakt. Omdat spelen in de voorrondes geen gevolgen heeft voor deelname aan een Europees toernooi bij een andere club, staat Bergwijn en Lozano niets in de weg om het op te nemen tegen Basel.

LASK Linz volgende CL-tegenstander voor PSV of FC Basel

PSV kent zijn tegenstander al wanneer het FC Basel weet te verslaan. Lees artikel

Van Bommel bevestigde maandag op de persconferentie dat Lozano fit is en aan de aftrap kan verschijnen. Dat geldt niet voor Ibrahim Afellay. De 33-jarige middenvelder maakte nog geen speelminuten in de voorbereiding en werkt langzaam toe naar zijn rentree. Op Lars Unnerstall, Ryan Thomas en Yanick van Osch na beschikt Van Bommel over een nagenoeg fitte selectie. Dat geldt ook voor Basel-trainer Koller, die door blessures alleen Zdravko Kuzmanovic en Tician Tushi moet missen. Raoul Petretta viel vrijdag tegen Sion geblesseerd uit en is een vraagteken voor het duel met PSV.

Vermoedelijke opstellingen

Bij PSV lijkt Lozano klaar voor een basisplaats. Zijn terugkeer zal naar alle waarschijnlijkheid ten koste gaan van Sam Lammers. De aanvaller maakte de afgelopen weken een prima indruk in de voorbereiding, maar om een inzetbare Lozano lijkt de PSV-trainer niet heen te kunnen. Voor Olivier Boscagli lijkt een basisplaats te vroeg te komen. De Franse aanwinst werd pas vorige week aangetrokken en wacht nog op zijn debuut. Op een aantal posities is het nog niet zeker voor wie Van Bommel zal kiezen, maar het Eindhovens Dagblad verwacht niet dat de trainer grote wijzigingen zal doorvoeren ten opzichte van de recent gespeelde oefenwedstrijden.

Afgaande op de laatste oefenwedstrijden en de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen zal Basel aantreden in een 4-1-4-1-formatie. Niet Ricky van Wolfswinkel, maar Albian Ajeti is de diepe spits van de Zwitserse topclub. Van Wolfswinkel is niet zeker van een basisplaats en moest afgelopen vrijdag genoegen nemen met een invalbeurt van zes minuten. Toch verwacht de Nederlandse aanvaller dinsdag in de basis te staan. "Tegen PSV heb ik er geloof ik nog nooit naast gestaan", zei hij maandagavond op de persconferentie.

Vermoedelijke opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Luckassen, Viergever, Sadílek; Rosario, Bergwijn, Hendrix; Lozano, Malen, Bruma.

Vermoedelijke opstelling FC Basel: Omlin; Widmer, Comert, Alderete, Petretta; Frei; Balanta, Stocker, Zuffi, Okafor; Ajeti.

Live-uitzending en aanvang

De wedstrijd tussen PSV en FC Basel in het Philips Stadion begint dinsdagavond om 20.00 uur. Net als het afgelopen seizoen worden de Champions League-wedstrijden in Nederland op het open kanaal uitgezonden door Veronica. De voorbeschouwing start om 19.30 uur. Het duel van PSV wordt dinsdag niet uitgezonden door Ziggo Sport.