‘Overmars wil gewilde Ajacied met afspraak verleiden tot nieuw contract’

Directeur spelerszaken Marc Overmars hoopt dat David Neres ook in het nieuwe seizoen het shirt van Ajax draagt. De 22-jarige buitenspeler kan een nieuw contractvoorstel verwachten, weet De Telegraaf. Overmars wil de Braziliaanse aanvaller met een verbeterde verbintenis en een afspraak over een toekomstige transfer nog een seizoen in de Johan Cruijff ArenA houden.

Volgens het dagblad kan Neres zijn tot medio 2022 lopende contract bij Ajax opwaarderen en met een jaar verlengen, tot aan de zomer van 2023. In ruil voor nog een seizoen in Amsterdam wordt met hem de afspraak gemaakt dat de clubleiding van Ajax in de zomer van volgend jaar met hem mee zal denken bij een eventuele transfer. André Onana en Nicolás Tagliafico gingen hem reeds voor. De twee basisklanten tekenden eerder dit jaar al een nieuw contract onder dezelfde voorwaarde.

In de Braziliaanse media werd gemeld dat Neres het al eens was over een nieuw contract, maar die berichten worden door De Telegraaf als voorbarig bestempeld. Overmars heeft intussen een afspraak in de agenda staan met het management van Neres. Tijdens het gesprek wordt niet alleen een nieuw contract besproken, maar ook een eventueel vertrek van de Ajacied. De Amsterdammers hebben een lucratief bod op Neres ontvangen, al is zijn zaakwaarnemer daar nog niet van op de hoogte. Eerder deze transferzomer werd Neres in verband gebracht met clubs als Atlético Madrid en Liverpool.