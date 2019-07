PSV ziet af van komst Barcelona-talent en verwelkomt zoon van oude bekende

PSV heeft de komende tijd Mayer Méndez op proef, de zoon van oud-middenvelder Edison Méndez, die tussen 2006 en 2009 voor de Eindhovenaren uitkwam. De achttienjarige middenvelder traint mee met Jong PSV en krijgt normaal gesproken speeltijd toebedeeld in het oefenduel met Borussia Dortmund van zaterdag. Roberto Laurel Martinez, een eveneens achttienjarige middenvelder met een verleden bij Barcelona, liep op zijn beurt ook stage bij Jong PSV, maar volgens het Eindhovens Dagblad behoort een verdere samenwerking niet tot de mogelijkheden.

Méndez senior, die met PSV twee landstitels veroverde, blikt in gesprek met de regionale krant terug op zijn periode in Eindhoven. Hij kwam destijds hard in botsing met toenmalig trainer Huub Stevens, die de Ecuadoriaan respectloosheid verweet. “Huub Stevens was gewoon een goede trainer. Keihard en soms kon hij erg boos worden. Van Ronald Koeman (voorganger van Stevens als trainer van PSV, red.) heb ik ook veel geleerd”, stelt Méndez, die zich donderdag op trainingscomplex De Herdgang liet zien. “Meneer Stevens en ik hebben het dezelfde dag nog uitgesproken en het was daarna ook helemaal geen issue meer.”

De oud-PSV'er, die drie jaar geleden stopte als profvoetballer, fungeert tegenwoordig als trainer en opleider van Valle del Chota, een club uit Ecuador. “Ik heb nu met Ernest Faber (hoofd opleidingen PSV, red.) en Mart van den Heuvel (teammanager PSV, red.) contact gehad over de situatie van mijn zoon. Vandaag ben ik even bij het eerste elftal geweest en heb ik trainer Mark van Bommel gesproken.”

“Ibrahim Afellay was er ook en hem ken ik natuurlijk nog van het team van toen, waar grote namen bij zaten en waar we nationaal en internationaal mooie dingen mee hebben beleefd”, verwijst Méndez naar het bereiken van de kwartfinale van de Champions League in 2007. In het achtstefinaleduel met Arsenal wist de Zuid-Amerikaan een schitterend doelpunt te maken. Mede hierdoor kwam PSV destijds een ronde verder. De oud-middenvelder hoopt dat zijn zoon in zijn voetsporen kan treden bij PSV. “De komende periode zullen we kijken hoe het loopt.”