PSV heeft nieuwe nummer negen en tien; Pereiro raakt rugnummer kwijt

PSV heeft woensdagmiddag de rugnummers voor het nieuwe seizoen bekendgemaakt. Het eerste dat opvalt is dat Donyell Malen de nieuwe nummer negen van PSV is: hij neemt het rugnummer over van de deze zomer naar Sevilla vertrokken Luuk de Jong. Verder is Gastón Pereiro zijn rugnummer zeven kwijtgeraakt aan zomeraanwinst Bruma; Steven Bergwijn speelt voortaan met nummer tien.

Malen speelde vorig seizoen nog met rugnummer veertien, maar doordat aanvoerder en aanvalsleider De Jong naar Sevilla is vertrokken, is diens nummer negen vrijgekomen. PSV laat weten dat Malen dat rugnummer zal overnemen. Bergwijn neemt het rugnummer tien over van Maximiliano Romero, die komend seizoen door PSV wordt verhuurd aan Vélez Sarsfield. Vorig seizoen speelde de sterspeler van de Eindhovenaren nog met rugnummer zeventien.

Verder valt op dat Pereiro zijn rugnummer 7 heeft moeten afstaan aan Bruma en voorlopig genoegen moet nemen met rugnummer 27. Mogelijk heeft PSV hiermee reeds een voorschot genomen om een vertrek van de Uruguayaanse middenvelder. Pereiro wordt al geruime tijd in verband gebracht met een zomers vertrek uit Eindhoven en staat naar verluidt in de belangstelling van onder meer Spartak Moskou.

Verder heeft de van een verhuurperiode teruggekeerde Sam Lammers rugnummer 14 toebedeeld gekregen; ook nieuwelingen Toni Lato (3), Lars Unnerstall (13), Robbin Ruiter (21) en Ibrahim Afellay (17) kennen hun rugnummer voor aankomend seizoen inmiddels.

