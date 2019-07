‘Een aderlating als Steven weg zou gaan, maar ik vind niet dat er wat nodig is’

Feyenoord eindigde afgelopen seizoen als derde in de Eredivisie, met 18 punten achterstand op PSV en 21 op kampioen Ajax. Desondanks kijkt Jens Toornstra met vertrouwen uit naar de aankomende voetbaljaargang. De dertigjarige middenvelder acht het daarnaast niet noodzakelijk dat de Rotterdammers een vervanger aantrekken voor Steven Berghuis, die steeds nadrukkelijker wordt genoemd als potentiële aanwinst van PSV.

“Bij Ajax en PSV is ook het een en ander gebeurd: een aantal spelers weg, een nieuwe selectie. Dus dat zal voor hen ook een verschil maken. En wij hebben een paar nieuwe spelers”, verklaart de hoopvolle Toornstra tegenover Veronica Inside. Feyenoord trok in deze transferperiode Luciano Narsingh, Nick Marsman en Liam Kelly aan. De clubloze Leroy Fer, die zijn conditie op peil houdt bij het elftal van trainer Jaap Stam, is wellicht de vierde zomeraanwinst.

Toornstra vreest een eventueel vertrek van Berghuis naar PSV niet. “In principe hoeft er niets te gebeuren. Ze hebben al een nieuwe speler gehaald, Narsingh. Die heeft al meer dan twintig interlands, geloof ik (het zijn er negentien, red.), dus die zou die positie op zijn manier in moeten kunnen vullen. Het zou een hele aderlating zijn als Steven weg zou gaan, maar ik vind niet dat er dan per se wat nodig is.”

Voetbal International meldde dinsdagmiddag dat Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Berghuis, bij de leiding van Feyenoord heeft aangeklopt om over een transfer naar PSV te praten. Voor de Rotterdamse club komt de belangstelling vanuit Eindhoven ongelegen, daar Stam met een zo sterk mogelijke selectie aan het nieuwe seizoen wil beginnen. Berghuis, met een contract tot medio 2021 in De Kuip, staat naar verluidt niet onwelwillend tegenover een overgang richting de nummer twee in de Eredivisie van afgelopen seizoen.