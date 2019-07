FC Utrecht gaat flink profiteren van transfer van Haller van 50 miljoen

Sébastien Haller is op weg naar Engeland. Eintracht Frankfurt meldt dat de spits toestemming heeft gekregen om de medische keuring te ondergaan bij West Ham United, dat ongeveer vijftig miljoen euro betaalt. Volgens De Telegraaf heeft FC Utrecht twee jaar geleden 'een stevig doorverkooppercentage' bedongen, waardoor de Domstedelingen ook wat geld incasseren.

De Duitse club meldt dinsdagochtend via de officiële kanalen dat men een akkoord heeft bereikt met de Londenaren over de voorwaarden van de transfer. De 25-jarige aanvaller reist nu af naar Londen om de transfer rond te krijgen. Haller sloot zich medio 2017 aan bij Eintracht Frankfurt, nadat de club FC Utrecht circa zeven miljoen euro had betaald.

West Ham is al een tijd op zoek naar een nieuwe aanvaller, daar Marko Arnautovic is vertrokken naar het Chinese Shanghai SIPG. Maxi Gómez was lange tijd in beeld bij the Hammers, maar de 22-jarige spits besloot Celta de Vigo in te ruilen voor Valencia. West Ham schakelde vervolgens door en probeerde het bij Eintracht Frankfurt, dat na lange onderhandelingen uiteindelijk akkoord is gegaan.

Haller maakte in de Eredivisie namens FC Utrecht al furore en verdiende zodoende een transfer naar Eintracht Frankfurt. Ook in Duitsland wist de Fransman regelmatig het net te vinden. In 77 wedstrijden kwam de spits 33 keer tot scoren, terwijl hij tevens 19 assists wist af te leveren. De 25-jarige aanvaller lag nog tot medio 2021 vast bij de Bundesliga-club.