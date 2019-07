Van Bommel hoopt op akkoord: ‘Laat hem het maar regelen met De Jong’

Donyell Malen maakte vrijdagavond een prima indruk in de spits bij PSV. In de oefenwedstrijd tegen Aris Saloniki (3-0) nam de talentvolle aanvaller de eerste twee doelpunten voor zijn rekening. Het contract van Malen loopt volgend jaar af en hoewel hij heeft aangegeven open te staan voor een langer verblijf, staat zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis nog altijd niet op papier. Trainer Mark van Bommel zegt zich geen zorgen te maken.

“Laat de zaakwaarnemer (Mino Raiola, red.) het maar regelen met John de Jong”, aldus Van Bommel na afloop van de oefenzege in Oosterhout in gesprek met het Eindhovens Dagblad. De PSV-trainer was content met de twee goals en het spel van Malen. “Hij weet wat hij wil en dat is spelen. Twee jaar geleden is hij bewust vanuit Arsenal naar ons gekomen, terwijl hij daar misschien meer verdiende.”

De Portugese aankoop Armindo Bruma maakte vrijdag zijn officieuze debuut en speelde, net als andere basisklanten, ruim een uur op het veld. Het spel van de aanwinst kon Van Bommel wel bekoren. “Bruma heeft nu voor het eerst minuten gemaakt en je ziet dat het een speler is die kwaliteiten heeft. We hebben hem vrij laat binnen gekregen, net als Toni Lato. We proberen uiteraard om iedereen nu zo snel mogelijk fit te krijgen.”

Van Bommel hoopt dat zijn selectie intact blijft, maar de trainer weet dat de transferperiode in Nederland tot en met 2 september open is. “We willen iedereen binnenboord houden, maar dat kan niet altijd. Dat de concurrentie dan groot zou zijn, vind ik niet erg. Van mij mogen de spelers blijven”, aldus de PSV-coach, die nog altijd gewoon kan beschikken over Steven Bergwijn, terwijl ook Hirving Lozano nog in Eindhoven is.