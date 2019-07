‘Manchester City en Aston Villa sluiten deal van zeventien miljoen euro’

Aston Villa gaat zakendoen met Manchester City. Diverse Engelse media, waaronder de BBC, melden dat de Engelse promovendus een akkoord heeft bereikt met de landskampioen inzake middenvelder Douglas Luiz. De aanvoerder van Brazilië Onder-23 was de afgelopen twee seizoenen op huurbasis actief bij Girona.

Douglas Luiz gaat voor bijna zeventien miljoen euro van club wisselen, zo verwacht de BBC. Naast de 21-jarige middenvelder aast Aston Villa ook op Björn Engels van Stade Reims. Er is nog geen akkoord om een overstap van de 24-jarige centrale verdediger in gang te zetten, maar een overeenstemming ligt wel in de lijn der verwachting.

Engels werd vorig seizoen door Reims geleend van Olympiacos. Na het afgelopen seizoen betaalde de Franse club vier miljoen euro om de stopper definitief in te lijven. De Belg moet nu naar verluidt ongeveer acht miljoen euro kosten. Naast het genoemde duo is Aston Villa ook nog druk bezig om middenvelder Trezeguet los te weken bij het Turkse Kasimpasa.

The Villans hebben deze transferperiode al veel spelers definitief ingelijfd. Wesley (overgenomen van Club Brugge), Matt Targett (Southampton), Anwar El Ghazi (Lille), Kortney Hause (Wolverhampton Wanderers), Jota (Birmingham City), Tyrone Mings (Bournemouth) en Ezri Konsa (Brentford) hebben zich al aangesloten bij Aston Villa.