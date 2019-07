Dolenthousiaste Xavi: ‘Frenkie de Jong is van een wreed niveau’

Frenkie de Jong mag zich inmiddels speler van Barcelona noemen. De Catalaanse grootmacht moest diep in de buidel tasten om de middenvelder over te nemen van Ajax, maar volgens Xavi gaat Barcelona daar geen spijt van krijgen. De oud-middenvelder geeft in gesprek met Mundo Deportivo aan dat De Jong veel kan toevoegen aan het spel van de landskampioen.

“Ik vind hem een fantastische aanwinst, van een wreed niveau”, aldus de legende van Barcelona. “Hij is erg compleet. Hij is niet alleen technisch goed onderlegd, maar hij maakt ook in aanvallend opzicht het verschil, doet zijn verdedigende taken en helpt zijn teamgenoten. Hij heeft ook de nederigheid om zich weer snel terug bij de verdediging te melden (bij een omschakelmoment, red.).”

“Kortom: een spectaculaire aankoop. Voor nu en voor de toekomst”, aldus Xavi, die ook ingaat op de transferperikelen rond Antoine Griezmann. “Het is aan Ernesto Valverde om Griezmann goed in te passen. Voetbaltechnisch is het een uitzonderlijke aanwinst. Hij kan het verschil maken bij een grote club, dat heeft hij bewezen bij Atlético Madrid en de Franse ploeg. Hij zal zeker spelen bij Barcelona.”

Ook Neymar zou een versterking zijn voor Barcelona, aldus Xavi. “Net als Griezmann is hij een fantastische speler. Net als Griezmann kan hij het verschil maken. De club moet uiteindelijk beslissen. Als fan van Barcelona zou ik het geweldig vinden, maar er zijn ook twijfels over hoe zijn vertrek naar Paris Saint-Germain is verlopen en hoe hij het heeft gedaan in Parijs. Het is aan Barcelona om nu te bepalen wat ze willen”, besluit de voormalig spelmaker.