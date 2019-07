Liam Kelly laat zich inspireren: ‘Twee van de beste middenvelders ter wereld’

Feyenoord bracht afgelopen maandag de komst van Liam Kelly naar buiten. De 23-jarige middenvelder is in Rotterdam herenigd met Jaap Stam, met wie hij samenwerkte bij Reading. De oefenmeester omschreef de Ier eerder als ‘een technisch verfijnde speler met veel potentie’. De meest inspirerende voorbeelden voor de nieuweling van Feyenoord zijn Xavi en Andrés Iniesta.

“Zij zijn in mijn ogen twee van de beste middenvelders ter wereld in de afgelopen tien, vijftien jaar. Hun spel op het hoogste niveau heeft mij laten zien dat er voor kleinere gasten ook ruimte is in de top van het voetbal”, vertelt de slechts 1,63 meter grote Kelly vrijdag in gesprek met De Telegraaf. De voetbalvisie van Stam komt overeen met zijn eigen ideeën over voetbal. “Het geeft me veel vertrouwen dat de trainer met wie ik eerder heb gewerkt me naar Feyenoord heeft gehaald.”

“Dat was een belangrijke factor voor mij om voor Feyenoord te kiezen.” Ofschoon hij aan de kleine kant is, hield hij zich drie seizoenen staande in een fysiek sterke competitie als de Championship. “Al mijn hele carrière ben ik altijd één van de kleinsten. Daar heb ik mee moeten leren omgaan en dat was zeker een uitdaging. Maar er zijn ook voordelen aan het klein zijn. Een van de belangrijkste is dat ik heb geleerd om sneller te denken en mijn hersens te gebruiken.”

“Ik kan het niet op kracht doen, dus moet ik zorgen dat ik de rest een stapje voor ben door slimmer te zijn en technisch beter te zijn.” Kelly had al een beeld van het Nederlandse voetbal. “Ik ken de aanvallende speelstijl in de Eredivisie en ik denk dat die goed bij mij past. Ik ben een middenvelder die de bal zoveel mogelijk wil hebben en het team wil helpen om van achteruit op te bouwen. Daarbij helpt mijn tweebenigheid, die ervoor zorgt dat ik onvoorspelbaarder ben in mijn passing.”

Kelly ondertekende op zeventienjarige leeftijd zijn eerste profcontract met Reading, dat de club vanwege zijn snelle ontwikkeling meerdere keren openbrak en verlengde. In augustus 2016 debuteerde hij in de League Cup-wedstrijd tegen MK Dons, waarna niet veel later ook zijn competitiedebuut volgde. Kelly speelde in totaal 94 officiële wedstrijden voor Reading. Hij scoorde daarin negen keer en leverde evenveel assists af.