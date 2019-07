Stam verrast in voorbereiding Feyenoord: ‘Dat had ik al bedacht voor ik begon’

Feyenoord won woensdagavond in een oefenwedstrijd met 1-2 van Darmstadt 98. Liam Kelly, die maandag werd gepresenteerd als aanwinst, maakte tijdens de vriendschappelijke ontmoeting in Oostenrijk zijn eerste minuten in het shirt van de Rotterdamse club. De middenvelder kreeg voor zijn optreden een voldoende van Jaap Stam. De trainer van Feyenoord was ook tevreden over de inbreng van Steven Berghuis, die deze keer niet als vleugelaanvaller speelde, maar op het middenveld werd geposteerd.

"Je ziet de dingen waar we op trainen steeds meer terugkomen. De vraag is altijd hoe snel een ploeg dat oppakt. We gaven weinig kansen weg tegen Darmstadt, al was er een fase na rust waarin we achteruit moesten. Zij kregen het heilige vuur. We moesten ons ritme weer vinden. Dat lukte vrij snel. Vanaf dag één werken die gasten hard en pakken ze het op. Ja, ook Steven Berghuis die als middenvelder speelt', aldus Stam na afloop tegenover het Algemeen Dagblad.

Stam liep al enige tijd met het idee om Berghuis een andere positie te geven. "Dat had ik al bedacht voor ik begon bij Feyenoord. Hij is creatief en dat wil ik op het middenveld. Hij kan een mannetje passeren, scoren en mensen voor de goal zetten. Dat kan het verschil maken. Ik wil zien hoe dit zich ontwikkelt. Ik ga er ook vanuit dat hij gewoon bij Feyenoord blijft, dat we nog een tijd zullen samenwerken. Veel interesse voor hem? Ja, van PSV. Maar ik denk dat hij hier blijft." Volgens RTV Rijnmond wil Berghuis zijn tot medio 2021 lopende contract bij Feyenoord tegen betere voorwaarden met een jaar verlengen.

"En Liam Kelly heb ik meteen een helft laten spelen. Hij heeft volgens mij meteen laten zien wat hij in huis heeft. Die jongen ziet de openingen en kan vooruit voetballen. Ik ben weliswaar zelf een verdediger geweest, maar ik wil vooruit voetballen met aandacht voor het positiespel", zo besluit Stam. De opvolger van Giovanni van Bronckhorst werkte in zijn tijd als manager van Reading al samen met Kelly, die na Luciano Narsingh en Nick Marsman de derde zomeraanwinst van Feyenoord is.