‘Renato Tapia gaat Tonny Vilhena achterna met avontuur in Rusland’

Renato Tapia lijkt op weg naar de uitgang bij Feyenoord en de middenvelder vervolgt zijn loopbaan mogelijk in Rusland. Sport Express meldt woensdagmiddag namelijk dat Lokomotiv Moskou de komst van de middenvelder mogelijk op korte termijn af gaat ronden.

Tapia zou met een transfer naar Lokomotiv in dezelfde competitie terechtkomen als voormalig ploeggenoot Tonny Vilhena. De Oranje-international verliet de Rotterdammers onlangs voor negen miljoen euro voor een dienstverband bij FK Krasnodar, dat het afgelopen seizoen in de Russische competitie afsloot als de nummer drie.

Lokomotiv eindigde de voetbaljaargang op een tweede plek en zal aankomend seizoen opnieuw mee willen strijden om de titel. Tapia, die nog een jaar vastligt in Rotterdam, moet daarbij helpen, al zijn de Russen niet de enige gegadigden. Een aantal dagen geleden deden nog geruchten de rondte dat Feyenoord en de middenvelder zelf al rond waren met een niet nader genoemde Mexicaanse club.

Tapia werd drie jaar geleden voor anderhalf miljoen euro overgenomen van FC Twente, maar wist de verwachtingen in De Kuip nooit in te lossen. In de tweede helft van het afgelopen seizoen verdedigde de 23-jarige Peruviaan op huurbasis de kleuren van Willem II en in Tilburg was hij wel een vaste waarde. Tapia schopte het bovendien onlangs nog met Peru tot de finale van de Copa América.