KNVB gaat akkoord met verzoek AZ en verplaatst duel naar zondagavond

De competitiewedstrijd tussen AZ en Fortuna Sittard op zondag 4 augustus wordt verplaatst van 16.45 uur naar 20.00 uur. Het is voor het eerst deze eeuw dat een wedstrijd in de Eredivisie op zondagavond op dat tijdstip wordt afgewerkt. De wedstrijd tussen FC Utrecht en ADO Den Haag op dezelfde dag wordt verplaatst van 14.30 uur naar 16.45 uur.

De voetbalbond geeft aan dat het duel is verzet omdat AZ op donderdagavond 1 augustus uit bij het Zweedse BK Häcken in actie komt in de voorronde van de Europa League. De Alkmaarders hebben verzocht om de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op een later tijdstip te spelen en daar is de KNVB akkoord mee gegaan. FC Utrecht speelt op donderdagavond ook in de voorronde van de Europa League. De club uit de Domstad heeft daarom verzocht de wedstrijd van zondagmiddag tegen ADO Den Haag te verplaatsten van 14.30 uur naar 16.45 uur. Ook met dat verzoek is de KNVB akkoord gegaan.

Clubs hebben afspraken gemaakt in het kader van de veranderagenda om de kwaliteit van de Eredivisie en het betaald voetbal te verbeteren. Het tijdstip 20.00 uur op zondagavond komt voort uit deze afspraken. Clubs die in Europees verband spelen, hebben de mogelijkheid om uit te wijken naar zondagavond 20.00 uur als zij bijvoorbeeld op donderdagavond een uitwedstrijd spelen.

Vorig seizoen stelde de KNVB zich al behulpzaam op ten opzichte van Ajax. Om de Amsterdammers een zo gunstig mogelijke voorbereiding te gunnen in de knock-outfase van de Champions League werden verschillende wedstrijden en zelfs een complete speelronde verplaatst. Omdat PSV later deze maand in de tweede voorronde van de Champions League al in actie komt tegen FC Basel, is de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal met een dag vervroegd van 28 juli naar 27 juli.