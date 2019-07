Mark van Bommel ziet angsthazen: ‘Ze verbergen zich, durven niet’

Mark van Bommel is blij dat de fans de inzet bij PSV kunnen waarderen. Hoewel de Eindhovenaren vorig seizoen geen prijs pakten, applaudisseerde men op 15 mei in het Philips Stadion alsnog voor de manschappen van de trainer. "We hebben kritisch publiek, zeggen velen. Ik vind dat wel meevallen", zegt Van Bommel in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

"De spelers staan dicht bij onze supporters en de interactie is goed. Dat gevoel heb ik zelf als speler ook altijd gehad", aldus de trainer. "Loop je de kantjes eraf, dan ziet het publiek dat ook en wordt er gereageerd. Vorig seizoen stond er een team en dat hebben onze supporters gezien. Zij zagen een ploeg die thuis zestien keer won en één keer gelijkspeelde, maar ook een ploeg die te veel punten heeft verspeeld in de tweede seizoenshelft."

Van Bommel geeft aan dat hij niet alles meer volgt inzake social media. "Er is op sociale media soms veel negativiteit. Mensen verbergen zich met hun mening achter een foto van Al Capone of zo, omdat ze zelf niet durven. Uiteindelijk moet ik onafhankelijk zijn en weten waarom ik keuzes maak. Daar mag iedereen overigens iets van vinden”, aldus de coach, die toegeeft te balen van het feit dat Arjen Robben geen comeback maakt bij PSV, aangezien de oud-international is gestopt.

“Natuurlijk had ik hem er heel graag bij gehad”, reageert Van Bommel. “Arjen is een van de allerbeste spelers die Nederland heeft voortgebracht. Een op-en-top professional, die op het veld vaak nauwelijks te verdedigen was. Ik weet hoe hij leeft en heb hem meegemaakt bij PSV, Bayern München en Oranje. Ik proefde bij hem al twijfel toen we spraken over een komst naar PSV. Jammer dat het niet meer gebeurt.”