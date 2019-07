Narsingh hoopt snel op nieuwe transfer Feyenoord: ‘Hij wil thuiskomen’

Feyenoord bevestigde vrijdagmiddag de komst van Luciano Narsingh. De aanvaller komt transfervrij over van Swansea City en heeft voor twee jaar getekend in De Kuip. Ook Leroy Fer wordt gelinkt aan de Rotterdamse club en Narsingh geeft in gesprek met De Telegraaf aan dat de middenvelder zeker wil terugkeren.

“Leroy wil thuiskomen. Hij zou het prachtig vinden om hier ook te gaan spelen. Ik heb met hem veel gesproken”, zegt de vleugelspeler, die bij Swansea City niet meer aan spelen toekwam. “Ik heb een jaar nauwelijks kunnen voetballen door een conflict met de club. Het was unfair. Als het om sportieve redenen was geweest, had ik er begrip voor gehad. Maar dit ging om totaal andere dingen.”

Na de degradatie wilde de club af van Narsingh vanwege zijn hoge salaris. De aanvaller weigerde echter mee te werken en dat viel niet goed bij de club. “Gelukkig had ik een paar Nederlandse jongens om me heen, zoals Leroy, maar ook ex-Feyenoorder Erwin Mulder en Mike van der Hoorn. Met hen kon ik veel praten. Ik kon ook gewoon nog meetrainen met de selectie. Maar als de wedstrijddag aanbrak, moest ik afhaken. Dan mocht ik er niet bij.”

Narsingh gaat bij Feyenoord samenwerken met Jaap Stam, die eveneens nieuw is bij de Rotterdamse club. Stam laat zijn spelers elke dag vroeg trainen, maar dat vindt de routinier niet erg. “Voor mij maakt dat niet uit. Ik vind het prima. Daar word ik alleen maar sterker van. Ik kom uit het Engelse voetbal na een paar jaar, maar feitelijk is er niks veranderd. Ik zit nog steeds bij een Engelse trainer, haha.”