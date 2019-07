Frenkie de Jong: ‘Ik moet hem zien als ploeggenoot en niet als mijn idool’

Frenkie de Jong tekende begin dit jaar al een vijfjarig contract bij Barcelona, maar de middenvelder moest even geduld hebben voordat hij definitief de overstap kon maken naar het Camp Nou. Een half seizoen met Ajax en een vakantie later wordt hij vrijdag officieel gepresenteerd bij zijn nieuwe werkgever en hij zal daarna snel met zijn nieuwe ploeggenoten aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen beginnen.

“Ik kijk ernaar uit, ik denk dat het enorm speciaal wordt om voor de eerste keer het veld op te stappen. Ik ben erg blij dat ik hier eindelijk ben, ik heb een halfjaar geleden al getekend. Ik droomde er als kind natuurlijk al van om ooit voor Barcelona te mogen spelen”, reageert hij met een glimlach via de officiële kanalen van zijn werkgever.

De Jong gaat ervan uit dat bij zijn nieuwe werkgever op dezelfde manier kan gaan spelen als hij in de afgelopen seizoenen heeft gedaan: “De filosofieën van Ajax en Barcelona lijken op elkaar, dus ik denk dat ik ervan ga genieten om hier te spelen.” Door zijn overgang naar Barcelona staat De Jong binnenkort met een aantal grote namen op het trainingsveld, waaronder Lionel Messi. De Oranje-international kijkt uit naar de samenwerking met de Argentijnse superster: “Natuurlijk maakt me dat blij, ik heb altijd tegen hem opgekeken.”

“Maar uiteindelijk is hij gewoon een speler van het team waar ik ook deel van uitmaak, dus ik moet hem zien als een ploeggenoot en niet langer als mijn idool.” De middenvelder is door zijn transfer de nieuwste toevoeging aan een lange rij landgenoten die in het verleden in Catalaanse dienst speelden en hij hoopt mooie herinneringen achter te kunnen laten in het Camp Nou: “Nederland en Barcelona hebben altijd een connectie gehad en ik hoop dat ik onthouden zal worden als een volgende goede speler uit Nederland.”