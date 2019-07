Frenkie de Jong in de wolken: 'Dat horen van zo'n speler: heel speciaal'

Frenkie de Jong maakt deze zomer de overstap van Ajax naar Barcelona. De middenvelder kijkt uit naar zijn tijd in het Camp Nou, maar blikt via zijn eigen kanalen ook terug op enkele hoogtepunten die hij al in zijn prille carrière heeft meegemaakt. De Jong kijkt onder meer met veel plezier terug op de interlands met het Nederlands elftal.

"Het Nederlands elftal is altijd speciaal om voor te spelen", begint de ex-Ajacied. "Vooral de eerste keer (tegen Peru, red.) was heel bijzonder. Ik zag mijn familie zitten op de tribune toen ik moest invallen en dat maakt het alleen maar mooier en extra speciaal." De Jong gaat ook in op de complimenten van Antoine Griezmann, die de middenvelder veel lof toezwaaide.

"Dan moet ik Frenkie de Jong zeggen", zo stelde de spits van Atlético Madrid, die twee interlands afwerkte met Frankrijk tegen Oranje, op de vraag van Oh My Goal US wie de beste speler is tegen wie hij ooit gespeeld heeft. "Ik probeerde hem telkens onder druk te zetten, maar het wilde maar niet lukken." De Jong beaamt dat de complimenten van Griezmann hem een goed gevoel gaven.

"Dat is een van de mooiste of misschien wel het mooiste compliment dat ik ooit gehad heb. Als je dat hoort van zo'n voetballer... Dat is toch wel heel speciaal. Dan voel je je vereerd”, aldus De Jong. Komende vrijdag wordt de zevenvoudig Oranje-international bij Barcelona officieel voorgesteld voor pers en publiek. De Jong heeft tot de zomer van 2024 getekend in het Camp Nou.