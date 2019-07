Arsenal brengt bod van 45 miljoen uit: ‘Het is zijn droom om er te spelen’

Arsenal maakt werk van de komst van Wilfried Zaha. De Engelse topclub heeft maandag een bod van 45 miljoen euro uitgebracht op de vleugelaanvaller van Crystal Palace, zo meldt Sky Sports. Ook de BBC bevestigt dat Arsenal een bod heeft uitgebracht. Zaha zou zelf wel oren hebben naar een overgang naar Arsenal, daar de 26-jarige international van Ivoorkust al sinds jongs af aan supporter van de club is.

Zaha wordt al enige tijd in verband gebracht met een transfer naar Arsenal en nu zou zijn werkgever Crystal Palace ook daadwerkelijk een bod hebben ontvangen vanuit Noord-Londen. Arsenal wil naar verluidt 45 miljoen euro betalen om het tot medio 2023 doorlopende contract van Zaha bij Crystal Palace af te kopen. De vleugelflitser ziet een transfer naar Arsenal zelf wel zitten.

Zaha wil graag in Londen blijven wonen en zou komend seizoen Europees willen voetballen. Zijn broer Judicael laat aan Sky Sports weten dat de sterspeler van Crystal Palace droomt van een overstap naar het Emirates Stadium. "Wilfried zal altijd het grootst mogelijke respect hebben voor Crystal Palace en zijn fans, maar het is zijn droom om voor Arsenal te spelen. Ik hoop dat Crystal Palace een akkoord kan bereiken met Arsenal, zodat Wilfried zijn droom kan verwezenlijken: spelen in Europa en spelen voor de club die hij sinds zijn jeugd supportert", aldus Judicael.

Op dit moment is het onwaarschijnlijk dat Crystal Palace mee zal werken aan een vertrek van Zaha naar Arsenal. The Eagles taxeren hun sterspeler op minimaal negentig miljoen euro, verzekeren diverse Engelse media. Daarbij komt ook nog eens dat Manchester United bij een transfer van Zaha recht heeft op 25 procent van de transfersom. Dat werd in 2015 afgesproken, toen Manchester United Zaha verkocht aan Crystal Palace.