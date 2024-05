Ajax schetst ontluisterend beeld van Mislintat: ‘Sven duldt geen tegenspraak’

Ajax-commissaris Leo van Wijk heeft op de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) een trap na gegeven aan Sven Mislintat, de voormalig directeur voetbalzaken van de Amsterdammers. De Telegraaf doet dinsdag verslag van die vergadering.

De vergadering stond in het teken van de eventuele belangenverstrengeling rond de handelwijze van Mislintat. Ondanks dat er volgens het KPMG-onderzoek geen sprake van is, laat commissaris van Wijk zich zeer kritisch uit over de afgelopen transferzomer. Ajax haalde maar liefst twaalf spelers, van wie alleen doelman Diant Ramaj tot op heden een echte versterking is gebleken.

Volgens Van Wijk ging Mislintat bij Ajax solistisch te werk en werd de scouting van Ajax compleet genegeerd. De scouting zou volgens de Duitser niet meer van deze tijd zijn of simpelweg niet goed genoeg. Van Wijk noemt Mislintat ‘primair verantwoordelijk’ voor de mislukte transferzomer.

“Mislintat werkte solistisch. Daarnaast was hij dominant en duldde hij geen tegenspraak. Mislintat had geen hoge pet op van de scouting, die vond hij namelijk old school”, vertelt de Ajax-commissaris. Tevens snapt Van Wijk niet dat Mislintat zijn gang kon gaan en liefst twaalf spelers naar de club te halen. Van Wijk werd overigens pas in november 2023 aan de RvC toegevoegd en was dus niet betrokken bij de transferzomer.

Mislintat weet zijn ideeën heel goed over te brengen, legt Van Wijk uit. Zo kon hij mensen binnen Ajax toch overtuigen van de nieuwe spelers, zonder dat de scouting werd betrokken bij het proces. “Mislintat kan heel goed presenteren. Hij presenteerde zijn voorstellen aan de directie en de commissarissen. De rapporten werden gemaakt door de video-analist en niet door de scoutingsafdeling. Die werd door Mislintat genegeerd.”

Van Wijk ziet een groot contrast met Marc Overmars, de voormalige directeur voetbalzaken van Ajax waarmee de commissaris succesvol samenwerkte. “Bij Overmars konden we wel vaststellen dat er goed overleg was geweest met scouts en de staf.”

Jan van Halst is volgens Van Wijk niets aan te rekenen. De voetbalcommissaris heeft de nodige kritiek ontvangen, daar hij verantwoordelijk wordt gehouden voor het goedkeuren van de transfers. “Hij werd pas aan het begin van de transferperiode benoemd. Hij kon niet ingewerkt worden en zag pas later het proces in dat mensen van Ajax niet serieus genomen werden”, aldus Van Wijk.

De druk op de commissarissen leidde onlangs tot een vertrek van Georgette Schlick, Annette Mosman en Cees van Oevelen. Eind september stapte voorzitter Pier Eringa al op. Van Wijk vindt het onterecht en zinloos om andere mensen dan Mislintat verantwoordelijk te houden.

Ajax gaat volgens Van Wijk geen aangifte doen van belangenverstrengeling. “Dan heb je hele sterke aanwijzingen nodig. Onze juristen hebben gezegd dat Ajax daar niet in de buurt van komt. Dus dat is zinloos.” Of Mislintat zelf een aangifte gaat doen tegen Ajax weet Van Wijk niet zeker. “Dat zou ik hem niet aanraden, maar uitsluiten doe ik het niet.”

