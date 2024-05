Engeland maakt voorselectie bekend: Marcus Rashford schittert door afwezigheid

Bondscoach Gareth Southgate heeft 33 spelers opgenomen in zijn Engelse voorselectie voor het EK in Duitsland. Naast Ajax-middenvelder Jordan Henderson schittert ook Manchester United-ster Marcus Rashford door afwezigheid. Southgate moet komende maand nog zeven spelers teleurstellen.

Engeland komt komende zomer uit in Groep C, waarin Denemarken, Servië en Slovenië de tegenstanders zijn. Als nummer vier van de FIFA-wereldranglijst zijn de Engelsen de absolute favoriet in deze poule. Southgate neemt 33 spelers mee tijdens zijn voorbereiding op het EK.

Op 8 juni maakt Southgate zijn definitieve EK-selectie bekend. Henderson en Rashford kunnen het prestigieuze eindtoernooi alvast op hun buik schrijven, daar de Engelse keuzeheer het duo links laat liggen. Henderson koos afgelopen winter juist voor Ajax met het oog op het EK.

Voormalig PSV-huurling Jarrad Branthwaite staat wel op de voorlopige lijst van Southgate. Ook Manchester United-talent Kobbie Mainoo mag dromen van het EK, evenals Crystal Palace-talent Adam Wharton en Liverpool-middenvelder Curtis Jones.

Naast Henderson en Rashford passeert Southgate ook Reece James (Chelsea), Ben Chillwell (Chelsea), Jadon Sancho (Borussia Dortmund) en Raheem Sterling (Chelsea). Arsenal-verdediger Ben White stelt zich onder Southgate niet beschikbaar voor zijn land. Crystal Palace-doelman Sam Johnstone ontbreekt wegens een blessure.

De voorselectie van Engeland:

Dean Henderson, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale, James Trafford.

Verdedigers: Jarrad Branthwaite, Lewis Dunk, Joe Gomez, Marc Guehi, Ezri Konsa, Harry Maguire, Jarell Quansah, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker.

Middenvelders: Trent Alexander-Arnold, Conor Gallagher, Curtis Jones, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Adam Wharton.

Aanvallers: Jude Bellingham, Jarrod Bowen, Eberechi Eze, Phil Foden, Jack Grealish, Anthony Gordon, Harry Kane, James Maddison, Cole Palmer, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins.

