Overmars breekt woord: ‘Geeft aan dat Ajax geen toekomst in hem ziet’

Het huwelijk tussen Dennis Johnsen en Ajax lijkt spoedig te gaan stranden. De 21-jarige aanvaller is op huurbasis op weg naar PEC Zwolle, dat volgens De Telegraaf tevens een optie tot koop gaat bedingen. De naderende uitleenbeurt van Johnsen aan PEC is opvallend, daar directeur voetbalzaken Marc Overmars in november 2017 nog verzekerde dat Ajax geen spelers meer zou verhuren aan clubs die hun thuiswedstrijden op kunstgras spelen.

Overmars was een kleine twee jaar geleden nog stellig: "We hopen dat in de Eredivisie binnen twee jaar weer alleen op echt gras wordt gespeeld. Wij gaan geen spelers meer verhuren aan clubs met kunstgras. Ajax maakt zich daar hard voor. Het kost mij ook moeite om wedstrijden te kijken die op een dergelijke ondergrond worden gespeeld", zo liet de beleidsbepaler destijds optekenen tijdens de Algemene Aandeelhoudersvergadering.

Overmars lijkt nu echter terug te komen op die woorden, met het naderende verhuur van Johnsen aan PEC. In het stadion van de Overijsselse club ligt immers een kunstgrasveld. Volgens Mike Verweij, Ajax-watcher voor De Telegraaf, is de uitleenbeurt veelzeggend over de situatie van Johnsen bij Ajax. "Het geeft net als de optie tot koop aan dat Ajax geen enkele toekomst in Johnsen ziet. Ten Hag was vorig seizoen ook heel kritisch op de in zijn ogen veel te laconieke buitenspeler", schrijft Verweij maandag op Twitter.

Johnsen werd vorig seizoen al door Ajax verhuurd aan sc Heerenveen, de club waarvan de Amsterdammers hem in 2017 voor 2,4 miljoen euro van overnamen. Heerenveen had eveneens een optie tot koop op de 21-jarige buitenspeler, maar maakte hier geen gebruik van. Het contract van Johnsen bij Ajax loopt nog door tot de zomer van 2021.