Topclubs zaten achter Ajax-talent aan: ‘Mino laat de speler altijd zelf kiezen’

Ryan Gravenberch staat in de jeugdopleiding van Ajax te boek als een van de grootste talenten. De zeventienjarige middenvelder wordt vertegenwoordigd door Mino Raiola en de zaakwaarnemer had hem al naar een buitenlandse topclub kunnen loodsen. De vader van Gravenberch benadrukt in gesprek met de Volkskrant dat Raiola zijn cliënten ‘altijd zelf laat kiezen’.

Barcelona, Paris Saint-Germain en Juventus hebben al een poging ondernomen om Gravenberch over te nemen, maar de middenvelder prefereerde om bij Ajax te blijven. Afgelopen seizoen speelde hij zijn wedstrijden in Jong Ajax, terwijl Erik ten Hag hem ook al liet debuteren in de hoofdmacht. “Mino gaf de opties en zijn mening. Hij vindt: je kunt morgen je been breken, dus zorg dat je zo snel mogelijk financieel onafhankelijk bent”, zegt Gravenberch senior.

“Van daaruit is het makkelijker schakelen. Wij dachten dat Ryan qua ontwikkeling het best bij Ajax kon blijven. Nou dan gebeurt dat gewoon. Mino laat de speler altijd zelf kiezen”, vervolgt de vader van het Ajax-talent. Het contract van Gravenberch bij Ajax loopt nog tot medio 2021. De middenvelder lijkt zelfs overigens niet al te vaak contact te hebben met zijn zaakwaarnemer, die volgens Gravenberch senior bij vlagen ten onrechte in een kwaad daglicht wordt gezet.

“Het is op basis van wederzijds vertrouwen. Als hij voor zichzelf extra geld regelt bij een deal, dan heeft hij het goed gedaan. Het moet alleen niet ten koste van het geld voor mijn zoon gaan”, stelt Gravenberch senior. “In de media wordt hij vaak negatief afgeschilderd, als iemand die alleen aan zijn eigen centen denkt. Maar iedereen weet dat hij voor een speler geweldige dingen kan regelen.”