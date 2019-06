Joël Veltman: ‘Ik denk dat hij er soms ook hard om moet lachen’

Na het uitermate succesvolle seizoen, waarin Ajax de dubbel won en de halve finale van de Champions League haalde, zijn de verwachtingen richting de nieuwe jaargang hooggespannen. De Amsterdammers moeten eind augustus eerst nog plaatsing voor het miljardenbal zien af te dwingen, door twee voorrondes overleven. “Heel gek. Maar we hebben ook zoiets van: we zullen laten zien dat we er echt in thuishoren”, geeft Joël Veltman te kennen in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Er bestaat een parallel met het seizoen na het behalen van de Europa League-finale. “Toen was er ook altijd die vergelijking. Maar we plaatsten ons niet eens voor de Europa League. Nu is het spel nog beter geweest, op een nog hoger niveau”, stelt de verdediger. Ajax verloor destijds zowel in de voorronde van de Champions League van OGC Nice als in de kwalificatiecyclus voor de Europa League van Rosenborg. Veltman stelt dat er altijd wel sprake is van druk in Amsterdam.

“We moeten hier elk seizoen wat neerzetten natuurlijk. En we worden er het hele jaar op aangesproken. Zo gaat dat bij Ajax. We moeten weer op nul beginnen”, concludeert Veltman. Hij acht het niet reëel dat er dezelfde successen als vorig seizoen verwacht worden. “Maar dat was het de vorige keer ook niet. Het kan allemaal, maar het wordt een heel lastig karwei om in Europa weer zoiets neer te zetten. Alleen al omdat je bij Ajax weet dat er spelers weggaan na succes.”

Het is nog de vraag hoe de selectie van Ajax er in het nieuwe seizoen uitziet. Frenkie de Jong en Daley Sinkgraven zijn reeds vertrokken, terwijl ook onder meer Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech en David Neres gelinkt worden aan een transfer. “Dan zie ik Matthijs de Ligt liggen op zijn strandbedje op de Bahama’s en ben ik wel benieuwd wat hij vindt van al die verhalen die er rond hem spelen. Ik denk dat hij er soms ook hard om moet lachen.”