Ajax kijkt ook intern naar opvolger van Matthijs de Ligt

Ajax kijkt zowel intern als extern naar mogelijkheden om een vertrek van Matthijs de Ligt op te vangen. De negentienjarige verdediger annex aanvoerder lijkt dicht bij een transfer naar Juventus, al blijven ook Barcelona en Paris Saint-Germain nog in de markt voor de Oranje-international. Erik ten Hag wees vrijdag op de aanwezigheid van Joël Veltman, Lisando Magallán, Kik Pierie en Perr Schuurs. “De voorbereiding is ervoor om dat allemaal te testen.”

“Bij Ajax is het altijd zo, dat we voor de beste optie gaan. We zullen altijd alert zijn op de transfermarkt en als we mogelijkheden zien om de selectie te versterken, zullen we dat niet nalaten”, werd Ten Hag door De Telegraaf geciteerd. Magallán heeft een moeizaam eerste half jaar achter de rug, maar de oefenmeester blijft vertrouwen in de aankoop van negen miljoen euro houden. “Wij denken dat hij het kan, maar het is nu aan hem om het te laten zien. Dat zal de komende tijd uitwijzen.”

Ten Hag vindt dat de talenten uit de jeugdopleiding de gelegenheid krijgen om door te stromen. “Het perspectief voor spelers in de Ajax-opleiding is hartstikke goed. Kijk naar Frenkie de Jong, die deels uit onze eigen jeugdopleiding komt, en zelf opgeleide spelers als Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui en Donny van de Beek. Maar het is wel zo, dat spelers zelf hun kansen moeten verdienen. Dat is de lat die erop ligt.”

Het is voor jongelingen wel lastiger geworden om aan te haken, daar de kwaliteit in de A-selectie omhoog is gegaan. “Dat betekent ook dat de kwaliteitseisen in de opleiding ook omhoog moeten om aan te haken. Ajax staat historisch bekend om zijn fantastische opleiding. Wereldwijd wordt dat zo gezien. De concepten zijn in het verleden zelfs verkocht. Een van de belangrijke punten daarin is, is dat Ajax innovatief is. Daarom staan we aan de top met de opleiding. Dat is een continu proces. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat spelers uit de academie een toonaangevende rol kunnen blijven spelen in het eerste van Ajax.”

Ten Hag vindt het te vroeg om een verwachting uit te spreken over de speelkansen van Pierie. “We hebben er een bepaalde verwachting van, maar het is te kortdag om uit te spreken welke rol, taak en positie hij moet gaan vervullen. Hij heeft zich op heel jonge leeftijd meer dan staande gehouden in de Eredivisie. Zijn passend vermogen en positiespel zijn uitstekend. Dat is een goede basis om bij Ajax centraal in de verdediging te spelen."