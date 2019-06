Chiesa en Ceballos schitteren bij vuurdoop van Italië, Spanje en Gözübüyük

Italië Onder-21 is uitstekend van start gegaan op het EK in eigen land. Onder leiding van arbiter Serdar Gözübüyük won de ploeg in Bologna met 3-1 van Spanje, na een 0-1 achterstand. Federico Chiesa was met twee doelpunten de grote man, terwijl Dani Ceballos de score al vroeg opende op prachtige wijze. Eerder op de avond won Polen in dezelfde poule al met 3-2 van België.

Met spelers als Alex Meret, Lorenzo Pellegrini, Nicolò Barella, Nicolò Zaniolo, Moise Kean en Chiesa beschikt Italië over een ijzersterke ploeg met veel ervaring op een hoog niveau, maar dat kwam er in de openingsfase niet uit tegen Spanje. De verliezend finalist van 2017 kwam na acht minuten op voorsprong door een werelddoelpunt van Ceballos, die twee jaar geleden nog werd verkozen tot speler van het toernooi. De middenvelder van Real Madrid krulde de bal vanaf een kleine twintig meter op prachtige wijze in de rechterhoek, buiten bereik van doelman Meret.

Het doelpunt volgde op een fase waarin Spanje veel balbezit had. Ook na het openingsdoelpunt had Italië het moeilijk. Gaandeweg de eerste helft kwam het team van Luigi Di Biagio wat meer aan voetballen toe. Dat leidde niet meteen tot grote kansen, maar na 35 minuten beloonden i Azzurrini zich toch door op gelijke hoogte te komen. Na een afgemeten lange bal van Barella nam Chiesa het leer bijzonder beheerst met zich mee, waarna hij zijn tegenstander voorbij sprintte aan de linkerflank en uit een haast onmogelijke hoek de gelijkmaker én de ruststand verzorgde: 1-1.

Italië maakte in de slotfase van de eerste helft een heel andere indruk dan in het eerste halfuur: de ploeg won fysieke duels, zette druk en hield de bal zoveel mogelijk op de helft van Spanje. Dat spelbeeld veranderde in de openingsfase van de tweede helft niet. Spanje kwam moeilijk aan opbouwen toe en zag met lede ogen toe dat Chiesa na 63 minuten zijn tweede treffer van de avond maakte. De buitenspeler van Fiorentina kreeg de bal vlak voor het doel voor de voeten na een scrimmage en zette zijn ploeg op voorsprong. Een penalty van Pellegrini, nadat Gözübüyük de VAR raadpleegde na een overtreding van Carlos Soler rond de zestienmeterlijn, besliste het duel.