‘Oranje-international van veertig miljoen geldt als alternatief voor Napoli’

De naam van Nathan Aké prijkt nog altijd op het verlanglijstje van Napoli, zo schrijft La Gazzetta dello Sport. De nummer twee van het afgelopen Serie A-seizoen ziet in Kostas Manolas de voornaamste kandidaat om de defensie te versterken. Mocht de verdediger van AS Roma onhaalbaar blijken, is Napoli van plan om zich bij Bournemouth te melden voor Aké.

Het is niet de eerste keer dat de naam van de tienvoudig Oranje-international aan Napoli gelinkt werd. I Partenopei hebben een halfjaar geleden al bij Bournemouth geïnformeerd naar Aké. Doordat the Cherries met een vraagprijs van veertig miljoen euro kwamen en niet van plan waren om dat bedrag te laten zakken, kwam er in maart een einde aan de gesprekken tussen beide clubs. Napoli is nu echter van plan om weer terug te keren aan de onderhandelingstafel.

Trainer Carlo Ancelotti wil graag een centrale verdediger aan zijn selectie toevoegen en heeft Manolas boven aan zijn verlanglijstje staan. Napoli is bereid om zijn afkoopclausule van 36 miljoen bij AS Roma te activeren, terwijl er voor de Griek een vijfjarig contract met een jaarsalaris van 4 miljoen klaarligt. Er zijn echter meer clubs in de markt voor Manolas en Napoli houdt rekening met een scenario waarin de verdediger een andere keuze maakt.

Indien Manolas onhaalbaar blijkt, gaat Napoli zich bij Bournemouth melden voor Aké. De Italianen gaan er vanuit dat er met de Engelse club te onderhandelen valt over de vraagprijs van veertig miljoen. Het contract van de 24-jarige Aké bij Bournemouth loopt nog tot medio 2022. De nummer veertien van het afgelopen Premier League-seizoen nam de verdediger in de zomer van 2017 definitief over van Chelsea voor een bedrag van 22,8 miljoen.