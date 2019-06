Argentinië start voor het eerst sinds 1979 met verlies aan Copa América

Argentinië heeft voor het eerst sinds 1979 de eerste wedstrijd op de Copa América verloren. Het team van Lionel Scaloni ging in de Arena Fonte Nova in Bahia met 2-0 onderuit tegen Colombia, dat in de laatste twintig minuten via Roger Martinez en Duvan Zapata toesloeg. Het was voor Colombia, dat een einde maakte aan een reeks van acht duels met Argentinië zonder zege, de eerste Copa América-overwinning op de Argentijnen sinds 1999.

De eerste helft tussen Argentinië, met Nicolás Tagliafico als linksback, en Colombia was er een om snel te vergeten. Geen van beide teams slaagde erin om een schot op doel te krijgen. De beste kans was voor Martinez: de in de veertiende minuut voor Luis Muriel ingevallen aanvaller zag zijn van richting veranderde schot net naast het doel van Franco Armani gaan.

In de tweede helft veranderde het spelbeeld aanvankelijk niet, al moest David Ospina na bijna een uur spelen wel in actie komen op een goede volley van Leandro Paredes. Een tackle van Juan Cuadrado op de vrij onzichtbare Lionel Messi zorgde voor meer frictie op het veld én leek Argentinië wakker te schudden. Ospina keerde een lage kopbal van Nicolás Otamendi, waarna Messi met het hoofd de rebound niet kon benutten.

Colombia sloeg negentien minuten voor tijd toe. Martinez pikte de bal aan de zijkant op, sneed naar binnen en verschalkte Armani van afstand: 1-0. Enkele minuten voor tijd zette Zapata, die even daarvoor Radamel Falcao had vervangen, op aangeven van Jefferson Lerma de 2-0 op het scorebord. Argentinië, dat sinds 1993 geen landentoernooi meer heeft gewonnen, staat in de tweede groepswedstrijd tegenover Paraguay, terwijl Colombia met een zege op Qatar reeds de knock out-fase van het toernooi kan bereiken.