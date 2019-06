Ajax hoopt volgens Van der Kraan op waanzinnig bedrag voor Neres

Ajax weigerde in januari een bod van vijftig miljoen euro uit China op David Neres. Het leek destijds een enorm bedrag voor de aanvaller, maar de regerend kampioen van Nederland is van mening dat de waarde van Neres sindsdien alleen maar is toegenomen. Volgens journalist Marcel van der Kraan van De Telegraaf mikt Ajax inmiddels op een transfersom van tachtig tot negentig miljoen euro voor de international.

In een podcast van Sky Sports stelt de journalist dat Ajax liever geen afscheid neemt van Neres, wiens contract nog drie jaar doorloopt. Hij heeft echter een ijzersterk seizoen achter de rug en werd vrijdag door Globo Esporte nog in verband gebracht met Paris Saint-Germain. Neres zou al meerdere keren om de tafel hebben gezeten met PSG, maar geniet ook belangstelling van Everton, Atlético Madrid en AC Milan.

"Neres is nog heel erg jong en heeft het ook erg naar zijn zin bij Ajax. Deze zomer is het misschien niet het juiste moment om hem te verkopen", aldus Van der Kraan over de 22-jarige buitenspeler. Momenteel is Neres met Brazilië actief op de Copa América; vrijdagnacht stond hij tachtig minuten op het veld in de openingswedstrijd tegen Bolivia (3-0). Van der Kraan weet dat de deelname aan het toernooi nog meer interesse zal creëren.

"Ajax wees eerder al een bod van vijftig miljoen af en hoopt nu op een transfersom van tachtig tot negentig miljoen euro", stelt de verslaggever, die Neres nog wel een jaar bij Ajax ziet blijven spelen. "Dit komt ook omdat Marc Overmars duidelijk maakte dat het onmogelijk is om opnieuw goed te presteren in de Champions League wanneer het halve team wordt verkocht." Met het genoemde bedrag zou Neres de duurste Ajacied ooit kunnen worden; Frenkie de Jong verkast deze zomer voor maximaal 86 miljoen euro naar Barcelona.