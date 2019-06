Nieuw uitshirt PSV met opvallende oranje blokken lekt uit

PSV presenteert pas op 29 juni het nieuwe uitshirt voor het komende seizoen, maar internet zijn al foto’s van het nieuwe tenue van kledingsponsor Umbro uitgelekt. Voor het eerst staat Metropoolregio Brainport Eindhoven als hoofdsponsor op de voorkant van het shirt. Met de Brabantse blokken in het oranje en dezelfde kleur broek, lopen de spelers van PSV er opvallend bij.

Supporters van de nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen hadden inspraak op het ontwerp van het nieuwe tenue. “Het tenue is tot stand gekomen in samenwerking met PSV Klankbord”, reageert commercieel directeur Frans Janssen van PSV tegenover het Eindhovens Dagblad. “Daarin zitten supporters uit meerdere PSV-groeperingen. Zij hadden hun inbreng en daarmee kon Umbro aan de slag.”

In de kraag van het nieuwe shirt is een opvallend detail verwerkt. Een stijlelement is gebaseerd op het dak van de eerste houten tribune in het Philips Stadion uit 1918. “En daarboven Eendracht Maakt Macht”, reageert Arne van Breugel, die bij PSV verantwoordelijk is voor de merchandising. Sinds vijf jaar is Umbro kledingsponsor van PSV, waar voorheen Nike dat was. Het contract met de kledingleverancier loopt medio 2020 af en volgens het regionale dagblad wordt de komende maanden bekeken of de samenwerking wordt verlengd.