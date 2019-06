Neres, de ‘Japanse Messi' en andere opvallende namen op de Copa América

Met de wedstrijd tussen Brazilië en Bolivia gaat in de nacht van vrijdag op zaterdag de Copa América van start. Tot en met 7 juli strijden twaalf landen, onder wie twee deelnemers uit Azië, om het Zuid-Amerikaanse kampioenschap. Voetbalzone zet een aantal namen op wie er komende maand gelet moet worden tijdens het toernooi in Brazilië op een rijtje.



Lionel Messi een speler om de gaten te houden? Goh, zul je denken. De Copa América vormt voor de superster echter andermaal een mogelijkheid om het enige te bereiken dat voorlopig nog niet gelukt is: zilverwerk met de nationale ploeg van Argentinië. Drie jaar geleden ging Argentinië in de finale van het Zuid-Amerikaans kampioenschap onderuit tegen Chili, dat na het nemen van strafschoppen te sterk was. Direct na de verloren eindstrijd, waarin Messi in de penaltyserie faalde, liet hij weten te stoppen als international. “Dit is al de vierde keer dat ik een finale verlies. Ik heb alles gedaan om dat te doen wat ik het liefste wilde: een prijs winnen met Argentinië. Helaas mocht het niet zo zijn en dat doet pijn. Het is een schande, het is verbazingwekkend, maar het is mij niet gegeven”, sprak Messi, die met Argentinië driemaal de finale van de Copa América (2007, 2015, 2016) en een WK-eindstrijd (2014) verloor. De aanvaller van Barcelona kwam nog op zijn besluit terug, al was er na het teleurstellende WK in Rusland andermaal twijfel over het vervolg van zijn interlandcarrière.

Argentinië werd vorige zomer al in de achtste finales uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Frankrijk. Na het WK liet Messi zes oefeninterlands schieten, waardoor de geruchten over een nieuw afscheid als international andermaal de kop opstaken. In maart meldde de 129-voudig international zich voor het eerst sinds het eindtoernooi weer bij de Argentijnse selectie, met wie hij negentig minuten meespeelde in het met 3-1 verloren oefenduel met Venezuela. Messi temperde in aanloop naar de Copa América de verwachtingen rond de Argentijnse ploeg. “Voor de meerderheid van de selectie is dit het eerste eindtoernooi. Dat betekent niet dat we niet voor de hoofdprijs gaan maar wel dat we niet als in de voorgaande jaren een van de favorieten zijn”, zei de aanvaller. Het lijdt echter geen twijfel dat Messi het meest gebrand is op succes met de Argentijnse ploeg. Het gat op zijn imposante palmares en het verwijt dat hij het niet kan laten zien in het shirt van zijn land, zullen ongetwijfeld pijn doen bij de superster.



Naast de ‘echte’ Messi, is ook de ‘Japanse Messi’ te bewonderen op de Copa América. Het is al tamelijk opvallend dat Japan van de partij is op het Zuid-Amerikaans kampioenschap. Omdat de Zuid-Amerikaanse voetbalbond (CONMEBOL) slechts tien leden heeft, worden er sinds 1993 twee deelnemers van een ander continent uitgenodigd. Mexico, de Verenigde Staten, Costa Rica, Jamaica (twee keer), Honduras, Haïti en Panama kregen eerder een dergelijke wildcard, terwijl Japan in 1999 al eens van de partij was. Naast Japan is ook Qatar door de CONMEBOL uitgenodigd om deel te nemen aan de Copa América. Aan de zijde van de Japanners zal er met de nodige aandacht naar Takefusa Kubo gekeken worden. De achttienjarige middenvelder wordt momenteel begeerd door verschillende Europese topclubs.

Barcelona haalde Kubo in 2011 op negenjarige leeftijd weg uit de jeugdopleiding van Kawasaki Frontale. Omdat de Catalanen schuldig werden bevonden aan het vastleggen van minderjarige spelers, moest men de talentvolle Japanner na vier jaar laten vertrekken. Kubo keerde terug naar Japan, waar hij in 2015 op vijftienjarige leeftijd namens FC Tokyo zijn debuut maakte in het betaald voetbal. Real Madrid, Barcelona en Manchester City zouden volgens de laatste berichten komende zomer een poging willen ondernemen om Kubo weg te halen uit Japan. De Copa América vormt voor hem een podium om zich nog meer in de kijker te spelen bij de Europese topclubs. “Natuurlijk zou ik het geweldig vinden om in een Europese topcompetitie te spelen”, liet hij doorschemeren in gesprek met Goal. “Ik weet niet in welke competitie het niveau het hoogst ligt, maar ik hoop dat ik in de allerbeste competitie kan spelen.”



De Eredivisie-spelers

De Eredivisie is op de Copa América goed vertegenwoordigd. Nicolás Tagliafico is niet meer weg te denken uit de selectie van Argentinië en droeg in het afgelopen seizoen zelfs al eens de aanvoerdersband bij la Albiceleste. “We moeten allemaal hard werken om te zorgen dat hij wat ontlast wordt. We moeten zorgen dat Messi van het spel kan genieten”, liet Tagliafico optekenen door Goal. De vleugelverdediger is niet de enige Ajacied op het toernooi, want ook David Neres is van de partij. De 22-jarige aanvaller werd in maart voor het eerst opgeroepen voor de Goddelijke Kanaries en kreeg van bondscoach Tite ook een plaats in de selectie voor de Copa América, waarmee hij de voorkeur kreeg boven onder meer Vinícíus Júnior.

Renato Tapia is bij Peru al jaren een vaste waarde en speelt in Brazilië zijn derde grote toernooi, na de Copa América van 2016 en het WK van 2018. De 23-jarige middenvelder werd het afgelopen halfjaar door Feyenoord verhuurd aan Willem II en krijgt op de Copa América de mogelijkheid om zich verder in de kijker te spelen, daar hij eerder al gelinkt werd aan het Mexicaanse Cruz Azul. Voor Gastón Pereiro lijkt het toernooi tevens een mogelijkheid om interesse op te wekken. De aanvallende middenvelder, met Uruguay van de partij in Brazilië, staat voor zijn laatste contractjaar bij PSV en lijkt zich om die reden op te kunnen maken voor een transfer. Aan de zijde van Japan zijn Ko Itakura (FC Groningen) en Yuta Nakayama (PEC Zwolle) van de partij. Ritsu Doan is er niet bij, omdat het Aziatische land met de Olympische equipe aan het toernooi deelneemt als voorbereiding op de Spelen van 2020 in Tokio.



Marcelo Martins

De grootste outsider tijdens het toernooi om de Copa América is zonder twijfel Bolivia. In de selectie van dat land spelen slechts drie spelers in een buitenlandse competitie en Marcelo Martins is een van hen. De 31-jarige spits speelt sinds 2015 in China, waar hij tegenwoordig het shirt draagt van Shijiazhuang Ever Bright. Martins lanceerde zijn carrière in Brazilië bij Vitória en speelde jeugdinterlands voor Brazilië, maar koos uiteindelijk toch voor een interlandcarrière voor zijn geboorteland Bolivia. Shakhtar Donetsk telde in 2008 negen miljoen euro neer om Martins los te weken bij Cruzeiro. Zijn verblijf in Europa bleef beperkt tot drie jaar, waarin hij zonder al teveel succes gestald werd bij Wigan Athletic en Werder Bremen. De spits keerde terug naar Brazilië en na periodes bij Grêmio, Flamengo en Cruzeiro koos hij voor een lucratieve overstap naar China.

In 2015 zette Martins eigenlijk een punt achter zijn interlandloopbaan, wegens een verschil in inzicht met toenmalig bondscoach Julio Cesar Baldivieso. Na het vertrek van de keuzeheer keerde de sterspeler van Bolivia terug in de nationale ploeg. La Verde staan als voetballand vooral bekend om het feit dat de thuiswedstrijden in het hoofdstad La Paz op 3.637 meter hoogte worden afgewerkt. Diverse toplanden werden daardoor in het Estadio Hernando Siles al eens getrakteerd op een nederlaag. Martins is bij Bolivia, enkelvoudig winnaar van de Copa América, op waarschijnlijk zijn laatste grote toernooi als leider en vedette de naam om in de gaten te houden.



Duván Zapata

Met 28 doelpunten in 48 officiële wedstrijden was Duván Zapata afgelopen seizoen een van de revelaties in het elftal van Atalanta. Nog nooit kende de 28-jarige spits, die in het verleden tot twee keer toe bijna bij Feyenoord tekende, zo’n sterk seizoen in de Italiaanse Serie A. Het is de vraag of de Colombiaanse bondscoach Carlos Queiroz tijdens het toernooi kiest voor Radamel Falcao, die met AS Monaco een tegenvallend seizoen kende, of de in bloedvorm verkerende Zapata. Ondanks zijn leeftijd speelde de spits van Atalanta pas acht interlands voor de nationale ploeg, waarin hij ook moet concurreren met onder meer Luis Muriel en Roger Martínez. Onder Queiroz behoort Zapata in ieder geval tot de Colombiaanse selectie, iets dat vorige zomer tijdens het WK in Rusland niet het geval was.

“Het is makkelijk om te zeggen dat ik nu in een sterke fase zit. Ik moet iedereen bedanken die mij in de afgelopen jaren bij heeft gestaan, dit is de beste periode uit mijn carrière. Er zijn geen geheimen, ik heb elk seizoen meer gescoord. Eerder wilde niemand mij hebben en nu wil iedereen me hebben”, liet Zapata eerder dit seizoen optekenen. De Copa América biedt voor hem de mogelijkheid om zich nog meer in de kijker te spelen, al zouden West Ham United en Internazionale reeds geïnteresseerd zijn. Mogelijk vormt Zapata tijdens het toernooi een tandem met James Rodríguez. Ook de aanvallende middenvelder zal zich in Brazilië graag in de kijker willen spelen, daar Bayern München hem komende zomer niet definitief zal overnemen van Real Madrid. Het is onduidelijk of de Koninklijke hem wenst te behouden.



Nahitan Nández

Bij de nationale ploeg van Uruguay gaat de meeste aandacht zonder twijfel uit naar het koningskoppel in de voorste linie: Luis Suárez en Edinson Cavani. Een op het oog minder opvallende naam is die van Nahitan Nández. De 23-jarige middenvelder speelde op het WK in Rusland alle wedstrijden aan de zijde van Uruguay. In Europa bevindt de 23-voudig international zich nog enigszins onder de radar, omdat hij nog in Zuid-Amerika voor Boca Juniors speelt. Het lijkt echter een kwestie van tijd voordat Nández de overstap naar Europa maakt, daar onder meer Leeds United, Atlético Madrid, Internazionale, Sevilla en Arsenal geïnteresseerd zijn. Boca Juniors telde in de zomer van 2017 slechts 3,4 miljoen euro neer om Nández over te nemen van Peñarol, waar hij op achttienjarige leeftijd zijn debuut in het betaald voetbal maakte.

De Uruguayaanse bondscoach Oscar Tabárez heeft op het middenveld genoeg keuze, met onder meer Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, Matías Vecino en Nicolás Lodeiro. De drie eerstgenoemden vormen samen met Nández, José María Giménez en Maximiliano Gómez de toekomst van de nationale ploeg van Uruguay, waar de afgelopen jaren Cavani, Suárez en Diego Godín de absolute sterspelers waren. Voor hen begint de tijd te dringen om voor de tweede keer in hun carrière een Copa América aan de palmares toe te voegen. Voor de nieuwe generatie wacht er deze weken de mogelijkheid om voor het eerst eremetaal te veroveren met de nationale ploeg, al moet dan in ieder geval eerst de groep met Ecuador, Japan en Chili overleefd worden.



De naam van Philippe Coutinho is uiteraard geen onbekende in dit rijtje. Barcelona maakte van de aanvallende middenvelder in januari 2018 de duurste aankoop in de clubgeschiedenis. Voorlopig komt Coutinho nog niet uit de verf in dienst van de Catalanen, wat er mede mee te maken heeft dat hij door trainer Ernesto Valverde voornamelijk gebruikt wordt als linksbuiten. Het feit dat het huwelijk tussen Coutinho en Barcelona nog moeizaam verloopt, versterkt de geruchten over een snel vertrek. “Coutinho is een geweldige voetballer, excellent, hij wordt steeds beter. Het is niet makkelijk om voor Barcelona te spelen. Hij maakte afgelopen seizoen zes maanden mee en dit is pas zijn eerste volledige seizoen. Hij heeft het vertrouwen van de trainer. Het is een crack mundial, een wereldspeler. Hij heeft een doorlopend contract en hij blijft bij Barcelona. Het is een unieke voetballer en Barcelona heeft unieke voetballers nodig”, zo verdedigde Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu Coutinho in gesprek met TVE.

In dienst van de Braziliaanse nationale ploeg lijkt Coutinho minder druk te voelen. Door de afwezigheid van Neymar, die vlak voor de start van de Copa América een enkelblessure opliep, zullen alle ogen bij Brazilië gericht zijn op de 48-voudig international. “Ney is een geweldig persoon en een hele belangrijke jongen voor de groep”, liet Coutinho na afloop van het oefenduel met Qatar (2-0 zege) weten over de ontbrekende sterspeler van Brazilië. De druk op de Goddelijke Kanaries zal andermaal torenhoog zijn, zoals dat tijdens de WK’s van 2014 en 2018 ook het geval was. Destijds ontstonden de grootste verwachtingen rond Neymar, die daardoor ook vooral een mikpunt van kritiek was. Nu de aanvaller van Paris Saint-Germain er niet bij is, zal de aandacht wellicht vooral uitgaan naar Coutinho. Dan is het de vraag hoe hij daarmee zal omgaan.



Alexis Sánchez

Over een teleurstellend seizoen kan Alexis Sánchez meepraten. Manchester United maakte anderhalf jaar geleden van de Chileense aanvaller de bestbetaalde speler van de Premier League om onder meer Manchester City af te troeven. In de afgelopen jaargang was Sánchez in het vaak dolende elftal van the Red Devils niet bepaald een lichtpuntje. Met 2 doelpunten en 4 assists in 27 officiële wedstrijden kan el Niño Maravilla terugkijken op een uiterst tegenvallend seizoen, dat hij ook nog eens besloot met een enkelblessure. “We weten allemaal dat hij een moeilijk jaar heeft gehad, dat ook nog eens eindigde met een blessure”, liet de Chileense bondscoach Reinaldo Rueda weten over zijn sterspeler. Het lijkt er momenteel op dat Sánchez tijdig fit zal zijn voor de Copa América, waarop Chili het in de groepsfase opneemt tegen Japan, Ecuador en Uruguay.

Het toernooi biedt voor Sánchez de kans om de lach weer terug te brengen op het gezicht. Normaal gesproken voelt de aanvaller zich bij de nationale ploeg als een vis in het water. Dit seizoen wist hij in vier wedstrijden namens de Chileense ploeg even vaak het net te vinden als in het hele seizoen met Manchester United: tweemaal. Met 124 interlands en 41 doelpunten is Sánchez zowel recordinternational als topscorer aller tijden voor zijn land. De laatste twee edities van de Copa América, in 2015 en 2016, werden gewonnen door het Chili van Sánchez, samen met Arturo Vidal de grote vedette aan de kant van la Roja. Rueda sprak de verwachting uit dat Sánchez tot op het bot gemotiveerd zal zijn om tijdig fit te zijn voor het toernooi in Brazilië. “Hij zal zonder twijfel iets willen bewijzen op de Copa América.”



Cecilio Domínguez

Voor de tweede keer op rij is Roque Santa Cruz niet van de partij op de Copa América. De topscorer aller tijden van Paraguay moest zich door een blessure terugtrekken uit de selectie, waardoor zijn tijd bij de nationale ploeg erop lijkt te zitten. Een van de spelers die bij de Paraguayaanse ploeg in zijn voetsporen moet treden, is Cecilio Domínguez. In tegenstelling tot Santa Cruz, die al op zijn achttiende bij Bayern München terechtkwam, wacht de 24-jarige aanvaller relatief lang met de overstap naar Europa. Domínguez werd opgeleid door Sol de América en maakte daar op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in het betaald voetbal, alvorens hij in 2014 de overstap maakte naar de Paraguayaanse topclub Cerro Porteño. Drie jaar later telde het Mexicaanse Club América zes miljoen euro neer om hem los te weken in Paraguay. Na 21 doelpunten en 5 assists in 72 wedstrijden leek Domínguez klaar voor de stap naar Europa, maar een halfjaar geleden maakte hij een enigszins verrassende keuze.

Domínguez verkaste naar Independiente, waardoor de stap naar Europa voorlopig uitbleef. In zijn eerste twaalf wedstrijden in Argentijnse dienst was de aanvaller goed voor vier doelpunten en twee assists. Een andere speler aan de zijde van Paraguay die op termijn Europese interesse kan verwachten, lijkt Santiago Arzamendia. De 21-jarige vleugelverdediger, enkelvoudig international, werd geboren in Argentinië, maar werd door Cerro Porteño al op dertienjarige leeftijd naar Paraguay gehaald. In 2018 verkoos Arzamendia een interlandcarrière voor Paraguay boven Argentinië. Samen met Fabián Balbuena en Miguel Almirón, allebei sinds afgelopen seizoen in de Premier League actief voor West Ham United en Newcastle United, lijken deze spelers de toekomst van de nationale ploeg van Paraguay te gaan vormen.



Yangel Herrera

Op het WK Onder-20 in 2017 reikte Venezuela verrassend tot de finale. Uiteindelijk was Engeland te sterk voor het Zuid-Amerikaanse land, waar Yangel Herrera de meest opvallende speler was. De 21-jarige middenvelder was aanvoerder van Venezuela tijdens het toernooi in Zuid-Korea en ontving voor zijn optreden de Bronzen Bal. Herrera was op dat moment al opgevallen bij Manchester City, dat hem in januari 2017 overnam van Atlético Venezuela. Direct na het ondertekenen van zijn contract bij the Citizens werd Herrera voor twee jaar verhuurd aan New York City FC. Na twee seizoen in de Major League Soccer volgde de volgende fase van het plan van Manchester City met Herrera: een huurperiode van anderhalf jaar bij SD Huesca. De dertienvoudig international degradeerde met Huesca uit LaLiga en is zodoende volgend seizoen actief in de Segunda Divisíon.

Een andere grote belofte in de Venezolaanse selectie voor de Copa América is Yeferson Soteldo. De 21-jarige buitenspeler werd op het laatste moment aan het keurkorps toegevoegd als vervanger van de geblesseerde Adalberto Peñaranda. Soteldo, met 1,58 meter betrekkelijk klein van stuk, maakte al op zestienjarige leeftijd zijn debuut in het betaald voetbal voor Zamora FC. Via het Chileense Huachipato en Universidad de Chile kwam de snelle en behendige vleugelaanvaller een halfjaar geleden in Brazilië bij Santos terecht. Met Wuilker Faríñez herbergt de selectie van Venezuela nog een lid van de runner-up van het WK Onder-20. De 21-jarige sluitpost, die al sinds zijn zeventiende een vaste waarde is in het betaald voetbal, speelt voor het Colombiaanse Millonarios, dat hem anderhalf jaar geleden overnam van Caracas. De naam van Faríñez, dertienvoudig international, werd al eens gelinkt aan Barcelona. Bij Venezuela zal tijdens de Copa América echter de meeste aandacht uitgaan naar het spitsenduo, dat bestaat uit José Salomón Rondón (door West Bromwich Albion verhuurd aan Newcastle United) en Josef Martínez (Atlanta United).



Almoez Ali

De meest opvallende deelnemer aan de Copa América is zonder twijfel Qatar, dat een halfjaar geleden de Azië Cup wist te winnen. Met negen doelpunten speelde de in Sudan geboren Almoez Ali een belangrijke rol in het historische succes van het oliestaatje. Het betekende tevens een individueel record voor de 22-jarige spits, want nooit maakte iemand zoveel treffers op een Azië Cup. Als exponent van Aspire Academy kende Ali een betrekkelijk opvallende carrièreopbouw, daar hij al twee jaar in Europa voor KAS Eupen, LASK Linz en Cultural Leonesa speelde. In 2016 keerde de aanvaller terug naar Qatar om bij Al-Duhail te gaan spelen. Bij de nationale ploeg van Qatar lijkt Ali zich nu weer in de kijker te hebben gespeeld in Europa, aangezien zijn naam reeds werd gelinkt aan AC Milan.

“Natuurlijk let ik op de Europese teams. In Azië, niet alleen in Qatar maar in heel Azië, weten we dat de teams zwak zijn, dat zien we ook op het WK. Ze komen niet ver. Ze worden altijd uitgeschakeld. Ik hoop dat ik naar Europa kan gaan om daar te leren en in 2022 terug kan keren naar Doha voor het WK”, zei Ali zelf over een eventuele terugkeer naar Europa, waar voorlopig nog geen enkele international van Qatar speelt. Met José Mourinho heeft de 39-voudig international in ieder geval een fan. “Hij is razendsnel en Ali heeft alles in zich om in een andere competitie te spelen, waar hij meer weerstand zal ondervinden. Hij is jong en hij moet naar een sterkere competitie als hij een topspeler wil worden.”



Éverton Soares

Bij de Braziliaanse ploeg vormt Éverton Soares op de flanken een concurrent voor David Neres. De 23-jarige aanvaller is in de selectie van het gastland een van de weinige spelers die nog in eigen land speelt, al lijkt hij op zeer korte termijn de overstap naar Europa te gaan maken. Onder meer AC Milan en Manchester City zouden azen op Éverton, voor wie Grêmio minimaal vijftig miljoen euro wenst te ontvangen. De Braziliaanse topclub haalde hem op jonge leeftijd weg bij Fortaleza en tot dusver kwam hij tot 37 doelpunten en 10 assists in 144 officiële wedstrijden. Met Grêmio legde Éverton in zijn nog prille loopbaan reeds beslag op de Copa Libertadores en de Recopa Sudamericana. Zijn voormalig ploeggenoot Arthur besloot na dit succes voor een transfer naar Barcelona te kiezen, terwijl Éverton Grêmio nog trouw bleef.

“We horen allemaal geruchten, toch? Ik maak een exceptionele fase door en we weten hoe moeilijk het is als Engelse clubs naar Braziliaanse spelers kijken. Laten we afwachten wat er gaat gebeuren. Waarom zou ik niet voor AC Milan kiezen? Ik heb al tegen Lucas Paquetá gezegd dat we in de toekomst ploeggenoten zouden kunnen zijn. Ik ben heel blij met de interesse van Europese grootmachten”, sprak Éverton over de vermeende belangstelling. De Copa América vormt voor hem een nieuwe mogelijkheid om zich verder in de kijker te spelen bij de Europese clubs. De Braziliaanse bondscoach Tite heeft in aanvallend opzicht echter het nodige te kiezen. Naast Éverton en Neres bevat het keurkorps van de Goddelijke Kanaries met Richarlison (Everton), Roberto Firmino (Liverpool) en Gabriel Jesus (Manchester City) de nodige topaanvallers.