De Roon speelt samen met ‘monster’: ‘Kijk naar zijn fysiek en snelheid’

In de rubriek Opgebloeid licht Voetbalzone wekelijks een speler uit binnen- of buitenland uit wiens loopbaan na een mindere periode weer volledig tot bloei is gekomen. Met deze keer aandacht voor Duván Zapata (27), de doelpuntenmachine van Atalanta. De Colombiaanse spits is al bijna zes jaar actief op de Italiaanse velden, maar slaagde er voor aanvang van het huidige seizoen nooit helemaal in om zijn potentie waar te maken. Zapata is nu met 17 doelpunten in 28 competitiewedstrijden echter helemaal los en moet op de topscorersranglijst van de Serie A alleen AC Milan-bomber Krzysztof Piatek (19 doelpunten), Juventus-ster Cristiano Ronaldo (19 doelpunten) en Fabio Quagliarella, de oude vos van Sampdoria (21 doelpunten), voor zich dulden.

Door Robin Bruggeman

Tussen de bekende namen Juventus, Napoli, AC Milan, Internazionale, AS Roma en Lazio is Atalanta al enkele seizoenen een ‘vreemde eend in de bijt’ in de (sub)top van de Serie A. De club uit Bergamo degradeerde in het seizoen 2009/10 nog uit de Italiaanse hoogste afdeling, keerde een jaar later terug en kreeg in de seizoenen erna vanwege een match fixing-schandaal tweemaal te maken met puntenaftrek. Na een dertiende plek in het seizoen 2015/16 werd onder leiding van trainer Gian Piero Gasperini echter de weg naar boven ingeslagen en een jaar na de aanstelling van de inmiddels 61-jarige oefenmeester reikte La Dea zelfs met een puntentotaal van 72 punten tot de vierde plek. Die positie was goed voor de eerste deelname aan Europees voetbal in 26 jaar en afgelopen seizoen gaf een zevende plek in de eindklassering toegang tot de voorrondes van de Europa League, waarin FC Kopenhagen uiteindelijk een te grote horde bleek.

Ook in het huidige seizoen zorgen Atalanta en Gasperini met een offensieve en attractieve speelstijl voor spektakel op de Italiaanse velden. In competitieverband maakte alleen Juventus meer doelpunten (59 om 57) dan de huidige nummer zeven van de Serie A en in de Coppa Italia hebben de blauw-zwarten uit Bergamo, met een 3-3 gelijkspel in de eerste wedstrijd van het halve finale-tweeluik met Fiorentina in Florence, goede papieren in handen om de eindstrijd te bereiken. In de kwartfinale boekte Atalanta eind januari nog een verrassende 3-0 overwinning op bekerhouder Juve en Zapata was in die wedstrijd met twee doelpunten een van de grote uitblinkers aan de kant van de underdog. De in Cali geboren aanvaller kende in december van het afgelopen jaar en januari van dit jaar de twee beste maanden uit zijn carrière en was in die periode in tien officiële wedstrijden goed voor maar liefst zeventien doelpunten.

Zapata begon zijn periode in Italië bij Napoli.

Dat Atalanta er afgelopen zomer voor koos om Sampdoria twaalf miljoen euro te betalen om Zapata twee seizoenen te huren werd destijds nog gezien als een risicovolle onderneming. De spits was immers al sinds 2013 actief op de Italiaanse velden, maar slaagde er ondanks een aantal relatief succesvolle periodes nooit helemaal in om de verwachtingen in te lossen. Het was Napoli dat Zapata in de zomer van 2013 voor bijna 7,5 miljoen euro oppikte bij het Argentijnse Estudiantes, dat hem op zijn beurt twee jaar eerder weer over had genomen van América de Cali. In Napels fungeerde de neef van AC Milan-verdediger Cristián Zapata vooral als back-up van Gonzalo Higuaín en na 15 doelpunten in 54 wedstrijden volgde in 2015 met een verhuur aan Udinese zijn eerste (tijdelijke) vertrek bij i Partenopei.

Zapata was in die periode overigens bijna in de Eredivisie terecht gekomen, daar Feyenoord destijds een aantal pogingen ondernam om de spits op huurbasis naar Nederland te halen. De Rotterdammers vingen echter bot en de Colombiaan bleef uiteindelijk actief in Italië, waar hij na twee half geslaagde jaren bij Udinese door Napoli voor een tweede keer werd verhuurd aan Sampdoria. In Genua produceerde hij 11 doelpunten in 32 wedstrijden, maar doordat La Samp met Napoli een verplichte optie tot koop overeen was gekomen moest er afgelopen zomer wel zeventien miljoen euro op tafel komen om Zapata definitief in te lijven. Elf dagen nadat de koopoptie gelicht werd kon hij zijn koffers opnieuw pakken, want Atalanta zag wel potentie in de vijfvoudig Colombiaans international. Gli Orobici bereikten een akkoord met Sampdoria over een tweejarige huurperiode à twaalf miljoen euro en bedongen ook een optie om Zapata voor veertien miljoen euro definitief in te lijven.

Deze gok van Atalanta leek zich in eerste instantie niet uit te gaan betalen, want Zapata had bij zijn nieuwe werkgever geruime tijd nodig om op stoom te komen. De aanvaller bleef doelpuntloos in zijn eerste tien wedstrijden in de Serie A en trof begin november tegen Bologna pas voor het eerst doel in de Italiaanse competitie. Daarna was het hek echter van de dam en bleek Zapata de perfecte schakel in het flitsende aanvalsspel dat Gasperini zijn ploeg graag laat spelen. De Italiaanse oefenmeester kiest doorgaans voor een opstelling met drie man achterin, terwijl Hans Hateboer, Robin Gosens en Timothy Castagne afwisselend de vleugels bestrijken. Marten de Roon en Remo Freuler halen als extra slot op de deur de druk van de verdediging af en geven de aanvallende krachten de ruimte om zich te onderscheiden. Zapata krijgt voorin meestal ondersteuning van de Sloveense alleskunner Josip Ilicic, terwijl Alejandro ‘Papu’ Gómez achter dit tweetal de lijnen uitzet en het ritme van de aanval bepaalt.

De opstelling van Atalanta voor de wedstrijd tegen Chievo van anderhalve week geleden.

Het duurde even voordat Zapata en zijn ploeggenoten aan elkaar waren gewend, maar na die eerste treffer tegen Bologna volgden onder meer goals tegen zijn voormalige werkgever Napoli, Lazio en AS Roma, een hattrick tegen zijn andere oude club Udinese, een dubbelslag tegen het ongenaakbare Juventus en een vierklapper tegen Frosinone. Zapata’s meest opzienbarende optreden kwam echter in de kwartfinale van de beker, waarin hij een plaag was voor de verdediging van La Vecchia Signora en hij met twee goals een grote bijdrage leverde aan de uitschakeling van Juventus, dat de Coppa Italia in de voorgaande vier seizoenen op zijn naam schreef. Vlak voor de rust liet Zapata Wojciech Szczesny na een scrimmage voor de goal van de Poolse doelman kansloos met een hard schot en drie minuten voor tijd liet hij zijn doelpunteninstinct nogmaals zien door als snelste te reageren na een slechte terugspeelbal van Matteo De Sciglio.

Zapata nam na zijn indrukwekkende serie in december en januari wat gas terug en was in de afgelopen zeven competitiewedstrijden enkel trefzeker tegen SPAL en Sampdoria. Met zijn assists en zijn rol als kapstok in het aanvalsspel van Atalanta blijft hij echter belangrijk voor zijn ploeg, die er in de winterse transferperiode maar net in slaagde om zijn talisman aan boord te houden. Nadat West Ham United enkele jaren geleden al dicht bij de komst van de Colombiaan was, keerden the Hammers terug met een bod van maar liefst veertig miljoen euro. Atalanta weigerde echter mee te werken aan een tussentijds vertrek van een van zijn belangrijkste spelers, al lijkt de kans dat Zapata in de zomer alsnog gaat vertrekken fors. Naast West Ham zou namelijk ook onder meer Internazionale achter de spits aanzitten. I Nerazzurri nemen naar alle waarschijnlijkheid afscheid van Mauro Icardi en zien in Zapata, naast Edin Dzeko van AS Roma en droomdoelwit Robert Lewandowski van Bayern München, een geschikte kandidaat om de spitspositie in het Giuseppe Meazza in te vullen.

Voor Zapata zelf is alle interesse een vreemde gewaarwording: “Het is makkelijk om te zeggen dat ik nu in een sterke fase zit. Ik moet iedereen bedanken die mij in de afgelopen jaren bij heeft gestaan, dit is de beste periode uit mijn carrière. Er zijn geen geheimen, ik heb elk seizoen meer gescoord. Eerder wilde niemand mij hebben en nu wil iedereen me hebben. Mijn gedachten zijn echter compleet bij Atalanta”, liet hij onlangs weten in gesprek met Sky Italia. De aanvaller speelt onder Gasperini het beste voetbal uit zijn loopbaan en dat is volgens Zapata geen toeval: “Ik had in eerste instantie moeite om me aan te passen. Deze omgeving straalt echter rust uit en ik wist dat het uiteindelijk goed zou komen. We laten iedere wedstrijd zien dat we van elke tegenstander kunnen winnen. In het begin hadden we moeite om tot goede resultaten te komen. De manier waarop Gasperini werkt haalt het beste uit mijn kwaliteiten: de coach is essentieel.”

Zapata werd door de nieuwe bondscoach van Colombia Carlos Queiroz meteen bij de selectie gehaald.

Het is ook aan de manier waarop Zapata functioneert in het team van Gasperini te danken dat hij onlangs na een jaar afwezigheid zijn rentree maakte bij de nationale ploeg van Colombia. Onder José Pekerman ontbrak hij nog op het WK van afgelopen zomer, maar de nieuwe bondscoach Carlos Queiroz nam Zapata meteen op in zijn selectie voor de vriendschappelijke duels met Japan en Zuid-Korea. Captain Radamel Falcao begint met zijn 33 jaar inmiddels behoorlijk op leeftijd te raken en Zapata lijkt met spelers als Luis Muriel en Alfredo Morelos uit te gaan vechten wie de komende jaren de spitspositie bij los Cafeteros in mag gaan vullen. Colombia neemt later dit jaar deel aan de Copa América in Brazilië en het is de vraag of Zapata daar nog als speler van Atalanta op het veld zal staan. Hoewel de aanvaller zich goed voelt in het Stadio Atleti Azzurri d’Italia, zou een overstap naar bijvoorbeeld Internazionale hem ook wel aanspreken: “Ik was vroeger fan van een team in iedere competitie. Wat ik mooi vond aan Internazionale waren hun kleuren”, vertelde hij eerder dit seizoen in gesprek met de Corriere della Sera.

West Ham lijkt echter ook nog altijd te mogen hopen op de komst van de spits: “In Colombia zijn we gek van de Premier League, misschien kan ik daar ooit op een dag nog eens spelen. Ik hield erg van Arsenal toen Thierry Henry daar nog speelde en Didier Drogba was eveneens een idool. Misschien heb ik wel wat van zijn kwaliteiten, maar hij was een enorm goede speler. Het maakt me trots als mensen mij met hem vergelijken.” Als Zapata Atalanta inderdaad in gaat ruilen voor de Premier League treedt hij in de voetsporen van De Roon, die de Italianen in 2016 verliet voor een seizoen bij Middlesbrough en daarna weer terugkeerde in Bergamo. De Oranje-international zal het ongetwijfeld jammer vinden als zijn ploeggenoot na een jaar alweer vertrekt bij Atalanta: “In het begin was het moeilijk voor hem om onze speelstijl onder de knie te krijgen. Soms voelde hij zich niet fit genoeg tijdens een wedstrijd, maar nu heeft hij het gevoel dat hij altijd meer kan geven dan zijn tegenstander. Boom! Hij is een monster. Hij is een beest, kijk naar zijn fysiek en zijn snelheid. Hij steekt in een geweldige vorm en ik hoop dat hij dit door kan zetten”, liet De Roon vorige maand nog optekenen door de BBC.