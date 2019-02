Mourinho onder indruk van recordbreker: ‘Maar hij moet wel naar topcompetitie’

Na de toewijzing van het WK van 2022 aan Qatar werd in eerste instantie gevreesd dat het organiserende land een modderfiguur zou gaan slaan op het eigen toernooi. De oliestaat aan de Perzische Golf zette na de bekendmaking van het nieuws in 2010 echter vol in op het opleiden van een competitief team en plukt hier nu al de vruchten van. Qatar won begin deze maand namelijk voor de eerste keer ooit de Azië Cup en had met Almoez Ali ook nog eens de topscorer en Speler van het Toernooi in huis.

Door Robin Bruggeman

De wieg van Ali stond 22 jaar geleden in de Soedanese hoofdstad Khartoum, maar de aanvaller verhuisde op jonge leeftijd al met zijn familie naar Qatar. In 2003 begon hij op zevenjarige leeftijd met voetballen bij Al-Mesaimeer en drie jaar later stond de prestigieuze Aspire Academy op de stoep voor het voetballertje. Dit opleidingscentrum werd in 2004 na een officieel decreet van emir Hamad Bin Khalifa Al-Thani opgericht met het idee voetbal en andere sporten in Qatar naar een hoger plan te tillen. Aspire werd daarna eigenaar van de Spaanse voetbalclub Cultural Leonesa en het Belgische KAS Eupen, terwijl anderhalf jaar geleden ook Atlético Astorga aan de portefeuille werd toegevoegd. Sinds begin vorig jaar is er bovendien sprake van een officiële samenwerking tussen Aspire en het Leeds United van Marcelo Bielsa, dat op dit moment volop meedoet in de strijd om promotie naar de Premier League.

In 2014 werd Qatar Onder-19 met een selectie die compleet bestond uit spelers van de Aspire Academy Aziatisch kampioen en Ali was als een van de grootste binnenlandse talenten van zijn generatie ook van de partij tijdens dat toernooi in Myanmar. Vanuit de gedachte dat talenten meer opsteken in het Europese voetbal dan wanneer zij alleen in Qatar blijven spelen begon de aanvaller vervolgens aan een tocht die hem langs Eupen, het Oostenrijkse LASK Linz en Cultural Leonesa voerde, voordat hij in 2016 neerstreek bij zijn huidige werkgever Al-Duhail. Hier beleefde hij in het seizoen 2016/17 met 8 goals en 5 assists in 23 wedstrijden zijn grote doorbraak en speelde hij zodoende een grote rol in de winst van de landstitel. Het seizoen erop werd Al-Duhail opnieuw kampioen en Ali was in zijn tweede jaar op het hoogste niveau met zes doelpunten en dertien assists opnieuw een belangrijke schakel bij de Rode Ridders.

Qatar werd onlangs voor de eerste keer ooit de winnaar van de Azië Cup.

Dat de Spaanse bondscoach Félix Sánchez van Qatar Ali bij de selectie haalde voor de Azië Cup in de Verenigde Arabische Emiraten verbaasde dan ook niemand en de jongeling bewees met een doelpunt in het eerste duel met Libanon meteen zijn waarde voor Al-Annabi. Daarna volgden maar liefst vier treffers in de met 6-0 gewonnen wedstrijd tegen Noord-Korea en Ali nam ook de gehele productie voor zijn rekening in het met 2-0 gewonnen treffen met Saoedi-Arabië. Deze wedstrijd kreeg een extra lading vanwege de politieke achtergronden: een door de Saoedi’s geleide coalitie stelde halverwege 2017 een boycot in tegen Qatar vanwege de vermeende ondersteuning van terroristische groeperingen vanuit het oliestaatje en de banden die Doha zou onderhouden met het Iraanse regime in Teheran. Na als eerste in de groep te zijn geëindigd rekende Qatar in de achtste finale en kwartfinale af met respectievelijk Irak en Zuid-Korea, waarna in de halve finale de minstens even beladen confrontatie met de organisator op het programma stond. De Verenigde Arabische Emiraten ondersteunen Saoedi-Arabië in hun boycot en de 4-0 zege op het gastland, inclusief een doelpunt van Ali, werd in Qatar dan ook massaal gevierd.

De VAE probeerden hun pijnlijke nederlaag in de halve finale nog ongedaan te laten maken door bij de Aziatische voetbalbond AFC te stellen dat Ali en zijn in Irak geboren ploeggenoot Bassam Al-Rawi eigenlijk niet speelgerechtigd waren voor Qatar, maar deze klacht werd door de AFC zonder verder commentaar verworpen. Ali kon zodoende gewoon aantreden in de finale tegen Japan en hij verbrak met een omhaal in de twaalfde minuut het record van de Iraniër Ali Daei, die tijdens de Azië Cup van 1996 tot acht treffers kwam. Qatar won de eindstrijd uiteindelijk met 3-1 en Ali eindigde het toernooi met negen treffers als topscorer, terwijl hij ook werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Zijn uiteindelijke productie verraste het talent zelf ook een beetje: “Ik dacht dat ik zou gaan scoren, maar niet dat ik negen doelpunten zou maken. Ik dacht dat het er twee of drie zouden worden, maar het team heeft me ook enorm geholpen omdat ze zo goed verdedigden. We hebben maar één goal tegen gekregen, het was dus gênant geweest als ik niet had gescoord. Het was prachtig om het record van Ali Daei te breken”, liet hij optekenen door de Straits Times.

Ali bereidt zich na een heldenontvangst in zijn thuisland inmiddels met Al-Duhail voor op de hervatting van de Stars League en krijgt daar gezelschap van de onlangs aangetrokken Shoya Nakajima en Medhi Benatia. De prestaties van de aanvaller zijn echter ook in Europa niet onopgemerkt gebleven en hij mocht onlangs al een Barcelona-shirt met zijn eigen naam erop in ontvangst nemen. Het tricot was bovendien gesigneerd door Lionel Messi en de held van de Azië Cup toonde zich zichtbaar onder de indruk van het cadeau. Toch lijken de Catalanen niet serieus in de markt te zijn voor Ali, die wel in de nadrukkelijke belangstelling zou staan van AC Milan. Volgens het Italiaanse La Repubblica en het lokale Gulf Times zaten scouts van i Rossoneri tijdens de Azië Cup al op de tribunes voor de aanvaller en Ali steekt niet onder stoelen of banken dat het zijn ambitie is om de overstap te maken naar een grote competitie: “Natuurlijk let ik op de Europese teams. In Azië, niet alleen in Qatar maar in heel Azië, weten we dat de teams zwak zijn, dat zien we ook op het WK. Ze komen niet ver. Ze worden altijd uitgeschakeld. Ik hoop dat ik naar Europa kan gaan om daar te leren en in 2022 terug kan keren naar Doha voor het WK.”

Ali lijkt echter zeker tot de zomer in Qatar actief te blijven en hij krijgt bij zijn club te maken met de vorige maand aangestelde Rui Faria. De Portugees was jarenlang de rechterhand van José Mourinho en werkte bij FC Porto, Chelsea, Internazionale, Real Madrid en Manchester United samen met zijn landgenoot. Faria heeft met Ali in ieder geval een speler onder zijn hoede die zijn mentor kan bekoren en Mourinho hoopt het talent snel in een topcompetitie aan het werk te kunnen zien: “Almoez Ali is een uitstekende speler die het ook in het buitenland kan laten zien. Hij is razendsnel en Almoez heeft alles in zich om in een andere competitie te spelen, waar hij meer weerstand zal ondervinden. Hij is jong en hij moet naar een sterkere competitie als hij een topspeler wil worden”, analyseerde hij bij beIN Sports. Bondscoach Sánchez zou een dergelijke stap eveneens toejuichen en hij hoopt dat Ali en andere talentvolle Qatarezen als Akram Afif uit zullen groeien tot echte sterren: “Ali en de andere jonge sterren die de afgelopen tijd zijn doorgebroken doen nu waardevolle ervaring op. Ze zullen de komende vier jaar vaste waarden worden. Ze zijn massaal doorgebroken en dit is een volgende kans om verschillende scenario’s te ervaren en op een groot podium te acteren.”