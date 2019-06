Valentijn Driessen: ‘Dat trio van het Nederlands elftal is te licht gebleken’

Valentijn Driessen vindt dat Ronald Koeman ‘een ei moet leggen’ over de aanval van het Nederlands elftal. De chef voetbal van De Telegraaf stelt dinsdag in zijn column dat in de verloren finale van de Nations League tegen Portugal duidelijk is geworden dat Oranje te weinig aanvalskracht en te weinig stootkracht voorin heeft. “Het trio Memphis Depay, Steven Bergwijn en Ryan Babel is te licht gebleken op het hoogste podium verdedigers van toplanden de stuipen op het lijf te jagen”, benadrukt Driessen.

Driessen constateert verder dat de middenvelders van het Nederlands elftal te weinig diepgang hebben om de aanvallers te ondersteunen en eroverheen te gaan. “Georginio Wijnaldum komt af en toe, maar Frenkie de Jong en Marten de Roon zijn zelden te betrappen in en rond het vijandelijk strafschopgebied”, analyseert de journalist. “Maar zelfs met het opstellen van Donny van de Beek, hij heeft diepgang en scorend vermogen, is Koemans offensieve probleem niet opgelost.”

Het Nederlands elftal snakt in de optiek van Driessen voorin naar ‘een kapstok, een balvaste spits aan wie Koeman zijn elftal offensief kan ophangen’ en geeft aan dat Depay de specifieke kwaliteiten mist om zo’n rol tegen toplanden te vertolken. “Bovendien haal je met Depay als vaste spits de angel uit zijn spel; Depay is levensgevaarlijk als hij in een vrije rol vanaf de flanken rond een balvaste aanvaller zijn gang kan gaan.”

Driessen oppert dat Koeman het tijdens de EK-kwalificatiecyclus na de zomer wellicht toch moet proberen met iemand als Luuk de Jong, Wout Weghorst of zelfs de jonge PSV’er Donyell Malen. “Op deze spelers valt meer dan voldoende aan te merken. Maar geldt dat alles ook niet voor de altijd zwaar bekritiseerde Olivier Giroud in de spits bij Frankrijk?”, vraagt hij zich openlijk af. De aanvaller scoorde weliswaar niet op het WK in Rusland, maar hij liet het elftal wel beter functioneren en stond bij zijn coach en medespelers niet ter discussie. “Wellicht moet Koeman op zoek naar de Nederlandse Giroud om zijn aanvalsprobleem op te lossen.”