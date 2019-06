Buitenland oordeelt hard: ‘Babel, Bergwijn en Depay waren verschrikkelijk’

Het Nederlands elftal maakte zondagavond weinig indruk op de internationale pers. In de studio van ESPN trekken analisten Shaka Hislop en Alejandro Moreno de conclusie dat Portugal de overwinning verdiende in de finale van de Nations League. Met name de voorhoede van Oranje, bestaande uit Memphis Depay, Ryan Babel en Steven Bergwijn, wordt door de mangel gehaald.

"We moeten eerlijk zijn: de voorste drie van Oranje waren gewoonweg verschrikkelijk", stelt Hislop, voormalig keeper van onder meer Reading, Newcastle United en West Ham United. Hij vindt dat Depay 'helemaal niets' bood, afgezien van 'ballen op goed geluk' die het strafschopgebied in gingen. "Het strookt niet met de kwaliteiten die hij heeft. Van Ryan Babel en Steven Bergwijn ging ook niets uit. En wanneer Oranje het middenveld er wat meer bij betrok, vond Portugal daar vrij eenvoudig een antwoord op. Portugal deed exact wat het moest doen en ontmantelde Oranje zoals maar weinig ploegen dat recentelijk is gelukt."

"We hebben het amper over Frenkie de Jong gehad en dat is de verdienste van Portugal", voegt Hislop daaraan toe. "Ze speelden veel positiever dan in 2016, of zelfs dan tegen Zwitserland in de halve finale van een paar dagen geleden. Ze hebben Oranje verstikt." Moreno, voormalig aanvaller van het Venezolaanse elftal en diverse Amerikaanse clubs, merkt dat Portugal uit een bekend vaatje tapte. "Dit is hoe Portugal altijd doorstoot op toernooien: ze maken het zo ongemakkelijk mogelijk voor de tegenstander en hebben dan een of twee spelers die het verschil maken."

"Meestal is het Cristiano Ronaldo, soms Bernardo Silva. Vandaag zetten ze druk op de helft van Oranje, dat zelf geen bedreiging vormde. Het werd voor Portugal makkelijk om vooruit te spelen en balverlies af te dwingen bij Oranje. Er waren niet veel kansen, maar de kansen die er waren werden voornamelijk door Portugal gecreëerd. Ze verdienden de overwinning", concludeert Moreno.