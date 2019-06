Discussie rondom Cillessen: 'Op de bank zit wereldkampioen penalty's stoppen'

Bondscoach Ronald Koeman heeft voorafgaand aan de Nations League-finale tegen Portugal duidelijkheid gegeven over zijn doelman Jasper Cillessen. In de media werd gespeculeerd over het eventueel wisselen van de keeper als het aankomt op penalty's, maar Koeman wil daar niets van weten. Hans Kraay junior vindt het niet verstandig van de keuzeheer om dat zo nadrukkelijk uit te spreken.

Uit de statistieken blijkt dat 13 procent van de penalty's tegen Cillessen gestopt of gemist wordt, terwijl de andere Oranje-doelmannen Kenneth Vermeer en Marco Bizot daar percentages van respectievelijk 43 en 27 procent tegenover zetten. "Bizot zou ik sowieso niet erin zetten, maar Vermeer stopt bijna één op twee, dan ben je bijna wereldkampioen penalty's stoppen", zegt Kraay jr. bij FOX Sports.

"Ik zou als Koeman niet van tevoren zó nadrukkelijk zeggen: 'ik ga níet mijn keeper vervangen'", aldus Kraay jr. "Dat zei hij drie keer. En als Koeman iets zegt, dan doet hij dat ook. Maar ik zou als ik hem was dat gewoon open laten, want als je niet je vier wissels nodig hebt, wat waarschijnlijk wel zo is vanwege vermoeidheid in de verlenging, kun je altijd nog kiezen om Vermeer erin te zetten."