Oranje start met CL-winnaars; geen beloning voor Donny van de Beek

Het Nederlands elftal begint donderdagavond in de halve finale van de Nations League-eindronde tegen Engeland met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis. Het duo arriveerde later bij Oranje na de Champions League-triomf van afgelopen weekend met Liverpool, maar verschijnt gewoon aan de aftrap. Op het middenveld geeft bondscoach Ronald Koeman Marten de Roon opnieuw de voorkeur boven bijvoorbeeld Donny van de Beek.

Oranje begint zodoende met bijna dezelfde elf namen als tijdens de laatste interland, op 24 maart tegen Duitsland in het kader van de EK-kwalificatiereeks (2-3). De enige nieuwkomer in de basiself is Steven Bergwijn: de PSV’er neemt voorin de plek van Quincy Promes over. Laatstgenoemde zit op de reservebank. Bergwijn vormt de voorhoede samen met Ryan Babel en Memphis Depay.

Op het middenveld kiest Koeman opnieuw voor Marten de Roon. De middenvelder van Atalanta maakte in de laatste interlands vaak een betrouwbare indruk en zal ook tegen Engeland starten, samen met Frenkie de Jong en Wijnaldum. Dat is een hard gelag voor Donny van de Beek, die na een uitstekend seizoen in dienst van Ajax gehoopt had De Roon uit de basis te verdrijven. Achterin en in het doel kiest Koeman voor de gebruikelijke namen.

Opstelling: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, Wijnaldum, De Jong; Bergwijn, Depay, Babel.