Mourinho uit forse kritiek op Wijnaldum na finale: ‘Niets daarvan!

José Mourinho en Arsène Wenger hebben maar nauwelijks genoten van de Champions League-finale van zaterdagavond tussen Tottenham Hotspur en Liverpool. Liverpool won in Madrid met 0-2 dankzij doelpunten van Mohamed Salah en Divock Origi, maar het spel van zowel the Reds als Tottenham kon beide trainers in ruste amper bekoren.

"Uiteindelijk wordt de wedstrijd beslist door twee standaardsituaties, zoals zo vaak in grote wedstrijden", constateert Wenger bij beIN Sports. Salah opende de score uit een strafschop, waarna Origi de eindstand bepaalde na een hoekschop. "Ik vond Liverpool erg sober spelen. Er zat meer in voor Tottenham, dat het killerinstinct leek te missen. Volgens mij is het vooral een mentale kwestie in plaats van een kwaliteitskwestie. Ze geloofden er niet honderd procent in. Er zat meer in vanavond", aldus Wenger, die vol lof is over Alisson Becker. “De keeper was in de tweede helft cruciaal voor Liverpool.”

"Meneer Wenger heeft het over twee standaardsituaties. Liverpool heeft in negentig minuten driemaal op doel geschoten en twee doelpunten gemaakt", vult Mourinho aan. De Portugees is zeer kritisch op onder anderen Georginio Wijnaldum. "De drie middenvelders van Liverpool speelden op één lijn, vlak voor de verdediging. Ik kan me niet herinneren dat Henderson, Fabinho, Wijnaldum en Milner in de buurt zijn geweest van de drie aanvallers of überhaupt een loopactie in de zestien hebben gemaakt. Niets daarvan! Ze bleven met zeven man achterin hangen en speelden zeer pragmatisch. Ze waren verdedigend wel solide", geeft Mourinho toe.

"Als dit niet de finale van de Champions League was geweest, maar gewoon een normale wedstrijd in de Premier League of de finale van de EFL Cup, dan zouden we allemaal zeggen: 'de wedstrijd was niet goed'", vervolgt de ex-trainer van onder meer Chelsea en Manchester United. “De Champions League-finale brengt altijd emoties mee, maar kwalitatief gezien was de wedstrijd niet goed. Ik denk dat Tottenham gefrustreerd zal zijn. Ze hebben niet alleen verloren, maar ze zullen ook het gevoel hebben dat ze beter zijn dan dit."