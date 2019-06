Onvoldoende voor Georginio Wijnaldum; twee mannen van de wedstrijd

Liverpool heeft zaterdag voor het eerst sinds 2005 de Champions League op zijn naam geschreven. In de finale in het Wanda Metropolitano in Madrid won de ploeg van Jürgen Klopp met 0-2 van Tottenham Hotspur. Voetbalzone beoordeelt de spelers van beide ploegen die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.



Spelersrapport Tottenham Hotspur - Liverpool

TOTTENHAM HOTSPUR CIJFER LIVERPOOL CIJFER Hugo Lloris 6,5 Alisson Becker 9 Kieran Trippier 6,5 Trent Alexander-Arnold 8 Toby Alderweireld 7 Joël Matip 8,5 Jan Vertonghen 7 Virgil van Dijk 8 Danny Rose 8 Andy Robertson 9 Harry Winks 6 Fabinho 8 Moussa Sissoko 7,5 Jordan Henderson 5 Dele Alli 4 Georginio Wijnaldum 5 Christian Eriksen 6 Sadio Mané 8 Heung-Min Son 7 Mohamed Salah 5 Harry Kane 3 Roberto Firmino 3

Cijfers Tottenham Hotspur

Hugo Lloris: 6,5

Hij was dicht bij het keren van de strafschop van Salah, maar het valt de doelman niet aan te rekenen dat hij daar niet in slaagde. Met een stijlvolle redding op een poeier van Robertson in minuut 38 onderscheidde Lloris zich, evenals met een overtuigende ingreep na een corner halverwege de eerste helft.

Kieran Trippier: 6,5

Hoewel Trippier zijn handen vol had aan de beweeglijke Mané, wist hij zich aan de rechterflank wel raad met de buitenspeler. De attente back schuwde stevige ingrepen niet en smoorde meerdere dreigende momenten in de kiem. Het verbloemde deels dat zijn passes vooruit vaak te wensen overlieten.

Toby Alderweireld: 7

Puntgave crosspasses zijn waar Alderweireld in uitblinkt en dat was in Madrid niet anders. De bijdrage van Alderweireld zat ‘m echter ook in de manier waarop hij Firmino makkelijk de baas was. In de slotfase leek het er wel op dat Alderweireld meer had kunnen doen om de inzet van Divock Origi te blokkeren, waar de 0-2 uit viel.

Jan Vertonghen: 7

Vertonghen was achterin lange tijd een bron van rust voor de ploeg van Mauricio Pochettino. De Belg hield zich uitstekend staande in de duels met Salah en blonk ook in de passing uit. De 0-2 mocht hij zich echter deels aanrekenen, met een slechte kopbal achteruit.

Danny Rose: 8

Een absoluut lichtpunt van Tottenham, zowel voor als na rust. Een panna bij Henderson was leuk voor het oog, maar met name de inzet van Rose was prijzenswaardig en vormde een contrast met die van zijn ploeggenoten.

Harry Winks: 6

Met Winks koos Pochettino voor voetbal op het middenveld, maar de bijdrage van Winks was te beperkt. Hij opteerde veelal voor risicoloze passes naar achteren of naar de zijkanten, terwijl Tottenham behoefte had aan spelers die vooruit dachten.

Moussa Sissoko: 7,5

Wat was het onhandig van Sissoko om zijn arm zo nadrukkelijk uit te steken in de eerste minuut. Maar de middenvelder herpakte zich wel: hij was als immer een dominante kracht op het middenrif. Sissoko dacht vooruit, zocht de ruimtes op en creëerde ruimte voor anderen.

Dele Alli: 4

Een momentenspeler die zijn momenten ditmaal niet kreeg. Alli wordt veelal tot de sterspelers van Tottenham gerekend, maar een grote wedstrijd als deze vraagt meer van de mannen die zo’n titel dragen.

Christian Eriksen: 6

Met uitstekende passes op Son en Winks leidde Eriksen gevaar in en dat is de voornaamste reden waarvoor hij op het veld staat. Het waren echter uitzonderingen: meestal leek Eriksen niet in de wedstrijd te zitten.

Heung-Min Son: 7

Een van de meest bedrijvige spelers bij de ‘thuisploeg’. Met zijn loopacties zette hij de verdediging van Liverpool voortdurend op scherp. Op de momenten waarop het erop aankwam schoot Son echter tekort en liet hij zich aftroeven door de verdedigers van Liverpool.

Harry Kane: 3

Gaat hij meedoen of niet, was voorafgaand aan de wedstrijd het grote thema in de Engelse pers. De hype was tijdens de wedstrijd nergens meer te bekennen, want Kane maakte de hoge verwachtingen geen moment waar in zijn eerste optreden sinds 9 april.

Cijfers Liverpool

Alisson Becker: 9

Hoe dichterbij het laatste fluitsignaal kwam, hoe meer Alisson zich kon laten gelden. Bij kansen van Son en Kane moest hij redding brengen, maar het meest memorabel was zijn stijlvolle ingreep na een vrije trap van Eriksen in de slotfase. Alisson was verder dominant in de lucht en leidde twintig minuten voor tijd een kans in met een feilloze uittrap.

Trent Alexander-Arnold: 8

De supporters van Liverpool genoten ongetwijfeld van de duels die Alexander-Arnold in de eerste helft uitvocht met Son, want de rechtsback kwam vaak winnend uit de strijd. Een tekenende ingreep was de tackle van de back in de twintigste minuut, in een één-op-één-situatie met de Zuid-Koreaan. Na de rust had Alexander-Arnold, die ook opviel met sterke voorzetten, het wel wat lastiger.

Joël Matip: 8,5

Meerdere keren was Matip de last man standing als Tottenham zich een weg baande door de achterhoede van Liverpool. Belangrijke intercepties, overtuigingskracht in de lucht: Matip kan, ondanks dat hij af en toe een overtreding nodig had, terugkijken op een sterk optreden.

Virgil van Dijk: 8

‘Solide’ is wellicht het beste woord om het optreden van de Speler van het Jaar te beschrijven. Van Dijk kwam zelden in de problemen tegen de tandeloze Kane en consorten; het hoogtepunt was de versnelling waarmee hij de opgestoomde Son een kwartier voor tijd aftroefde. De Ballon d’Or lijkt dichterbij voor Van Dijk, na het winnen van de Champions League.

Andy Robertson: 9

Toen de wedstrijd daar behoefte aan had, vuurde Robertson een gevaarlijke poeier af richting de bovenhoek in minuut 38. De linksback was, net als zijn ploeggenoot aan de rechterflank, de bron van veel dreiging en onttrok zich aan de magere vorm waarin veel spelers leken te steken. Ook in defensief opzicht liet hij geen steken vallen, zelfs niet op momenten waarop Son van kant wisselde.

Fabinho: 8

Dat het middenveld van Tottenham, met voetballende spelers als Winks en Eriksen, er niet aan te pas kwam was mede de verdienste van de constant anticiperende Fabinho. Hij was positioneel bijzonder sterk, won zelfs duels van krachtpatser Sissoko en oogde op zijn gemak voor het centrale duo Van Dijk en Matip.

Jordan Henderson: 5

De aanvoerder mag de 'Cup met de Grote Oren' omhoog tillen, al speelde hij zelf geen memorabele wedstrijd. Een bizarre afzwaaier, acht minuten voor tijd, was een van de spaarzame tekenen van leven van de middenvelder.

Georginio Wijnaldum: 5

In de passing was Wijnaldum volledig foutloos, maar daar was veel mee gezegd. Met vijftien balcontacten was Wijnaldum de speler die de bal het minst aanraakte voordat hij naar de kant ging. Zijn wissel was begrijpelijk, al oogde de Nederlander na de rust wel wat ijveriger dan in de eerste 35 minuten.

Sadio Mané: 8

De onvermoeibare Mané leverde Tottenham kopzorgen op, door voortdurend achter de defensie te duiken en meters te maken met en zonder de bal. Het was jammer dat zijn ploeggenoten hem soms niet zagen staan; aan Mané zelf lag het niet.

Mohamed Salah: 5

Geweldig ingeschoten was de strafschop van Salah niet, maar het was voldoende om de score te openen. Nadien viel vooral de zelfzuchtigheid van de spits op: hij ging vaak voor eigen succes, terwijl de bedrijvige Mané er beter voor stond.

Roberto Firmino: 3

Achter de inzetbaarheid van Firmino stond een klein vraagteken, maar de Braziliaan had een basisplaats. De vraag mag echter gesteld worden of Firmino fit genoeg was, want hij oogde absoluut niet scherp. Zijn bijdrage aan het aanvalsspel was nagenoeg nul.