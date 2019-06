Naci Ünüvar legt uit: ‘Bij Feyenoord is iedereen bijna achttien jaar’

Ajax Onder-19 veroverde zaterdag op De Toekomst de landstitel. Het team van John Heitinga won met 2-0 van aartsrivaal Feyenoord, dat zelf aan een gelijkspel genoeg had gehad om het kampioenschap te veroveren. Naci Ünüvar had een productief aandeel in de overwinning: de pas vijftienjarige middenvelder annex aanvaller nam zelf de 2-0 tegen de Rotterdammers voor zijn rekening.

De gemiddelde leeftijd van Feyenoord Onder-19 lag twee jaar hoger dan die van Ajax Onder-19. Ünüvar ziet dat juist als een voordeel. “Bij Feyenoord is iedereen bijna achttien en wij hebben drie spelers van vijftien jaar in de ploeg en spelen met acht B-junioren”, verklaart de spelmaker via de officiële kanalen van Ajax. “Ik denk dat dat ons juist sterk maakt. We zijn zo jong en willen voor elkaar strijden.”

Ajax Onder-19 completeerde zaterdag zodoende de dubbel, na de eerdere winst van de beker, terwijl Ünüvar eerder tot Talent van het Jaar werd uitgeroepen. “Ik denk wel dat dit een van de mooiste seizoenen uit mijn carrière tot nu toe is. Ik heb het EK gewonnen, mijn contract ondertekend en ik heb de beker gewonnen. Ook nog de Abdelhak Nouri-trofee en dan nu landskampioen... Dat is niet normaal.”

De zege op Feyenoord was volledig verdiend, meende Ünüvar. “Het eerste kwartier spelen we echt goed en horen we ook 2-0 voor te staan. We gaan vervolgens met 1-0 de rust in, maar zijn wel heer en meester. Feyenoord had helemaal nies in te brengen. Dan maken we verdiend de 2-0, maar als we scherper waren voor de goal, was het niet bij 2-0 gebleven.”