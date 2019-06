De Ligt: ‘Ik laat de finale niet schieten vanwege teleurstelling’

De spelers van Ajax kijken zaterdagavond met pijn in het hart naar de Champions League-finale. De ploeg van trainer Erik ten Hag werd in de halve finale op pijnlijke wijze uitgeschakeld door Tottenham Hotspur. De Oranje-selectie kijkt de verrichtingen van hun collega’s Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum vanuit het hotel in Portugal, waar de ploeg van Ronald Koeman zich voorbereidt op de wedstrijden in de Nations League. “Het doet nog steeds pijn”, erkent Daley Blind.

Wanneer Ajax in de finale was gekomen tegen Liverpool, was de selectie afgereisd naar Madrid voor de finale, zo meldde De Telegraaf eerder deze week. De Amsterdammers werden echter vlak voor tijd uitgeschakeld en dus is het Cascade Resort in Lagos de omgeving waar gekeken wordt naar de finale. “Je bent zó dichtbij geweest. Ik heb die dramatische ontknoping tegen Spurs nog steeds niet helemaal verwerkt. Dat gevoel zal nog wel even blijven”, aldus Blind in de krant.

Frenkie de Jong vindt het ‘een rare week’. “We hadden een aantal dagen vrij na ons kampioenschap. Dan ga je weer trainen bij het Nederlands elftal en komt in gesprekjes ook de Champions Leaguefinale ter sprake. Dan denk je toch: oh, ja, daar hadden wij kunnen staan. En hoe dichter bij de aftrap, hoe meer ik weer zal balen dat het niet is gelukt”, vertelt de aankoop van Barcelona.

Ajax-captain Matthijs de Ligt heeft er geen moment aan gedacht om de finale niet te gaan kijken. “Ja, hoe jammer het ook is dat je zelf niet in Madrid bent. Maar ik laat de finale niet schieten vanwege teleurstelling. Je wilt toch zien hoe Gini (Georginio Wijnaldum, red.) en Virgil (Van Dijk, red.) het gaan doen. En ook bij Spurs spelen nog een paar oud-Ajacieden. Ik hoop gewoon dat het een heel mooie wedstrijd wordt.”