‘Ik ben supertrots dat ik voor fantastische club als Ajax mocht spelen’

Frenkie de Jong vervolgt zijn loopbaan bij Barcelona, waar de middenvelder een vijfjarig contract heeft ondertekend. De Catalanen betalen een transfersom van 75 miljoen euro aan Ajax, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 86 miljoen euro. De Oranje-international heeft een geweldig laatste jaar in Amsterdam achter de rug en komt via een post op zijn Instagram-account met een ode aan de kampioen uit de hoofdstad.

“Ik heb me vanaf de eerste dag dat ik hier binnen kwam thuis gevoeld dankzij de lieve mensen die bij deze club werken. Ik heb genoten van de manier waarop er hier gedacht wordt over voetbal en hoe het gespeeld moet worden. De kwaliteit van de staf en de spelers waar ik mee samen heb mogen spelen en werken was geweldig”, schrijft De Jong bij een video waarin hij de Johan Cruijff ArenA betreedt en tevens hoogtepunten uit zijn Ajax-periode de revue passeren.

“Elke dag kwam ik met heel veel plezier naar de club toe en daar wil ik iedereen die iets voor Ajax doet voor bedanken. Supporters jullie waren geweldig!”, vervolgt de Barcelona-aanwinst zijn lofzang. “Tijdens de Europese avonden was er een geweldige sfeer die ik niet snel zal vergeten. Dit seizoen veroverden we Europa, wonnen we de beker en de 34ste landstitel. Ik ben supertrots dat ik voor deze fantastische club heb mogen spelen. AFC Ajax bedankt.”

De 22-jarige middenvelder was ook op Europees niveau van grote waarde voor Ajax, dat in de Champions League tot de halve finale reikte. Tottenham Hotspur maakte ver in blessuretijd van de returnwedstrijd een einde aan de Europese droom van De Jong en consorten. Daarnaast is de miljoenenaankoop van Barcelona uitgegroeid tot een vaste waarde op het middenveld van het Nederlands elftal.