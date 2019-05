Steven Berghuis zou een overstap naar PSV ‘zeker niet afwijzen’

PSV staat open voor een verhuur van Maximiliano Romero aan Vélez Sarsfield, zo weet het Eindhovens Dagblad te melden. De aanvaller wordt sinds zijn komst naar Eindhoven anderhalf jaar geleden geteisterd door blessureleed. PSV staat open voor een tijdelijk vertrek van de twintigjarige aanvaller, waarbij ‘alle opties’ worden bekeken. Ook rond Steven Bergwijn is rumoer, terwijl het momenteel rustig is rond Sam Lammers.

De krant meldt dat een tijdelijke comeback van Romero bij zijn ex-club Vélez niet meteen van de hand gewezen wordt door PSV, ‘al zal het financieel allemaal wel moeten passen’. “PSV heeft een hoge transfersom voor Romero betaald en zal bij verhuur een vergoeding willen. Daarnaast kan het salaris van de Zuid-Amerikaan een struikelblok vormen.”

PSV wil graag dat Lammers blijft. De spits wordt gelinkt aan Sampdoria, maar zijn oom annex zaakwaarnemer John Lammers weet momenteel van niets. “Er is in het verleden weleens sprake geweest van interesse. Maar op dit moment speelt dit bij ons in ieder geval niet. Wij hebben niks concreets gehoord en dat krijgen we ook terug van PSV."

Er is wel veel interesse in Bergwijn. De aanvaller is al in verband gebracht met Ajax, terwijl nu ook Tottenham Hotspur een serieuze gegadigde is. De Oranje-international moet volgens het Eindhovens Dagblad rond de veertig miljoen euro kosten. PSV speurt al naar eventuele opvolgers en denkt aan onder anderen Steven Berghuis van Feyenoord.

Het Algemeen Dagblad meldde al dat PSV al contact heeft gelegd met de aanvaller en dit wordt bevestigd door het Eindhovens Dagblad. De 27-jarige Berghuis zou een overstap naar de Eindhovenaren, waar zijn vader Frank in het verleden ook actief was, zeker niet afwijzen, zo klinkt het. “Een prijs van acht miljoen euro, waarover weleens is gefilosofeerd, lijkt al iets realistischer dan de ruim tien miljoen euro die Feyenoord naar verluidt in het hoofd heeft.”