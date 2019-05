Ajax krijgt excuses: ‘Ik heb er geen goede woorden voor om het te beschrijven’

Toby Alderweireld staat zaterdag met Tottenham Hotspur in de finale van de Champions League tegen Liverpool. De club uit Londen bereikte de eindstrijd in Madrid door in de halve finales af te rekenen met Ajax, de voormalig werkgever van Alderweireld. In gesprek met de NOS biedt de Belg zijn excuses aan Ajax aan: "Sorry Ajax."

Alderweireld, die van 2004 tot 2013 actief was in Amsterdam, koestert nog altijd warme gevoelens voor Ajax. Dat uitgerekend de ploeg van Erik ten Hag het slachtoffer is geworden van Tottenham, vindt de dertigjarige verdediger spijtig. Hij heeft erg genoten van de prestaties van Ajax in Europa. “Ik denk dat Ajax heel trots mag zijn op wat ze hebben bereikt.”

“Dit is topvoetbal Maar ik had liever dat we de finale samen hadden kunnen spelen. Tot op de dag van vandaag heb ik er geen goede woorden voor om het te kunnen beschrijven, maar Ajax mag aan de andere kant echt trots zijn op wat ze hebben bereikt.” In 2014 stond Alderweireld met Atlético Madrid in de finale van de Champions League, maar verloor destijds van Real Madrid met 4-1.

“We waren toen zo dichtbij”, memoreert hij tegenover diverse Engelse media. “In blessuretijd maakte Sergio Ramos de gelijkmaker, dus het gevoel dat we verloren was erg zwaar. Ik zal dit pijnlijke gevoel ook meenemen naar deze finale. Ik zal laten zien dat ik het nu nog meer wil winnen. Iedereen zegt dat het al ongelooflijk is dat Tottenham de finale heeft bereikt, maar we zijn niet blij met het spelen van een finale. We willen het winnen”, aldus de routinier.