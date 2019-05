‘Ajax overweegt zich met bod bij Brighton & Hove Albion te melden’

Davy Pröpper werd in de afgelopen maanden al voorzichtig in verband gebracht met een overstap naar Ajax en de Amsterdammers gaan nu mogelijk op korte termijn actie ondernemen. Het lokale The Argus meldt woensdag namelijk dat de kampioen van Nederland erover nadenkt om een bod op de Oranje-international uit te brengen.

De in Brighton and Hove gesitueerde krant heeft van ‘een goedgeplaatste bron in Amsterdam’ vernomen dat scouts van Ajax Pröpper in de afgelopen maanden een aantal keer aan het werk hebben gezien. De 27-jarige middenvelder kwam dit seizoen namens the Seagulls dertig keer in actie in de Premier League en wist in die wedstrijden eenmaal te scoren.

Ajax zou in Pröpper een geschikte vervanger zien van Frenkie de Jong, die de overstap maakt naar Barcelona. De komst van de veertienvoudig international van het Nederlands elftal, binnenkort met Oranje actief tijdens het finaletoernooi van de Nations League, zou bovendien in het nieuwe transferbeleid van de Amsterdammers passen om meer ervaren spelers aan te trekken. Afgelopen zomer versterkte de club zich al met Dusan Tadic en Daley Blind en dat leidde prompt tot een zeer succesvolle Champions League-campagne en winst van de Nederlandse dubbel.

Pröpper was in het verleden actief bij Vitesse en PSV, waarmee hij landskampioen werd en tweemaal de Johan Cruijff Schaal wist te winnen. De middenvelder verliet de Eindhovenaren twee jaar geleden voor dertien miljoen euro voor een avontuur in Engeland en tekende toen een tot medio 2021 doorlopend contract in Brighton.