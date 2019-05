‘Matthijs de Ligt beweegt zich steeds verder weg van Barcelona’

Matthijs de Ligt 'beweegt zich weg' van Barcelona, zo meldt het Spaanse radioprogramma Sin Concesiones maandagavond. De verdediger van Ajax luistert naar andere aanbiedingen, nu een akkoord met de grootmacht uit Spanje ver weg blijft. Volgens journalist Marçal Lorente van het radioprogramma is Barcelona van mening dat De Ligt inmiddels onbetaalbaar is geworden.

Er lijkt zodoende een impasse te zijn ontstaan in de gesprekken tussen het kamp-De Ligt en Barcelona. De kampioen van LaLiga richt zich op 'andere prioriteiten' en wil pas weer een poging voor De Ligt doen als de mandekker zijn salariseisen bijstelt. Beide partijen hadden elkaar in april al gevonden in de voorwaarden voor een contract, maar na de sterke prestaties van Ajax in de Champions League zou zaakwaarnemer Mino Raiola hebben ingezet op een beter salaris.

Het blijft de vraag waar de toekomst van De Ligt dan wel zal liggen. De negentienjarige aanvoerder van Ajax wordt ook in verband gebracht met Manchester United, maar Manchester Evening News meldde maandag dat Raiola de interesse van the Red Devils slechts gebruikt om betere voorwaarden bij Barcelona te bedingen. Naar verluidt heeft De Ligt zelf niet het idee dat hij terecht zal komen bij Manchester United. Sky Sports berichtte zondag dat de club uit de Premier League zich erbij heeft neergelegd dat hij naar Barcelona gaat.

De Oranje-international gaf in gesprek met de NOS al te kennen dat hij nog niet weet waar zijn toekomst ligt. Zijn contract in de Johan Cruijff ArenA loopt door tot medio 2021. “Er wordt heel veel geschreven en gezegd. Dat is het hele jaar al zo. Ik laat mij er niet gek door maken, dus ik heb er geen moeite mee dat er zoveel geschreven wordt. Frenkie (de Jong, red.) heeft al een keuze gemaakt en ik nog niet, dat is nu eenmaal maar zo.”