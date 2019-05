‘PSV kan bod van tien tot twaalf miljoen euro verwachten uit Italië’

Sam Lammers staat in de belangstelling van Sampdoria, zo meldt Sportitalia vrijdag. De Italiaanse club zou een bod voorbereiden van tussen de tien en twaalf miljoen euro op de spits van PSV, die dit seizoen op huurbasis voor sc Heerenveen uitkwam.

Lammers heeft in zijn periode in Friesland een goede indruk achtergelaten op Sampdoria, dat eerder Julian Chabot van FC Groningen contracteerde. Lammers zou de belangstelling van de Italianen vooral hebben gewekt door zijn goede techniek en tweebenigheid. Bij Heerenveen scoorde hij 19 keer in 35 officiële wedstrijden.

Desgevraagd door het Eindhovens Dagblad laat PSV weten niets te hebben vernomen van Sampdoria en dat een transfer niet aan de orde is. Normaal gesproken keert de aanvaller deze zomer terug bij PSV, waar hij de concurrentiestrijd met Eredivisietopscorer Luuk de Jong aan moet gaan. Trainer Mark van Bommel zou mogelijk ook een rol voor de balvaardige Lammers weggelegd zien op een positie achter De Jong.

Lammers, die door PSV op dertienjarige leeftijd uit de jeugdopleiding van Willem II werd geplukt, ligt nog twee jaar vast in Eindhoven. Tot nu toe speelde de aanvaller achttien officiële duels voor PSV, waarin hij drie keer scoorde. Voor Jong PSV was Lammers productiever: in 63 wedstrijden maakte hij 30 doelpunten voor het tweede elftal van de topclub.